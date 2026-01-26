Félelmetes balesetet vett fel egy forgalomfigyelő kamera az M86-oson

Újabb tanulságos, egy kis odafigyeléssel biztosan elkerülhető baleset felvételét tette közzé az autópálya-kezelő. A helyszín az M86-os autóút, az időpont reggel hét óra. A nap még nem kelt fel teljesen, ezért a látótávolság kisebb.

Érkezik egy autó, a bal hátsó lámpája nem világít. Mögötte közelít egy másik autó - a felvételek alapján jóval nagyobb sebességgel. Későn veszi észre az előtte haladó, nem megfelelően kivilágított járművet, megpróbálja menteni a helyzetet, de a hirtelen kormánymozdulat miatt megcsúszik, a szalagkorlátnak ütközik, majd eltalálja az egy hátsó lámpával közlekedő kocsit is.

Videón a baleset:

A balesetben személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős volt.