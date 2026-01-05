Meglátott egy parkolóhelyet, egy mozdulattal három autót tört ripityára

Tanulságos baleset történt még az előző év végén Győrben. A Bpiautosok.hu olvasója szabályosan közlekedett, amikor egy szemből érkező sofőr hirtelen áthúzta az autóját a sávjába. A manőver teljesen váratlan volt, az ütközést már nem lehetett elkerülni: az autó megpördült, majd egy szintén szabályosan haladó Volvónak csapódott.

A balesetet okozó sofőr később azzal magyarázta a történteket, hogy meglátott egy parkolóhelyet az út túloldalán, és oda akart beállni. Azt mondta, ételfutárként dolgozik, sietett, ezért döntött így. A Volvóban 1,4 millió forintos kár keletkezett, míg a beküldő által vezetett Volkswagen Polo javítási költsége megközelíti az egymillió forintot.

Videón a baleset:

A videó második felében egy december 27-én, Siófok közelében rögzített életveszélyes előzés látható. A manőver szerencsére nem végződött balesettel, de jól mutatja, mennyire vékony a határ egy rossz döntés és egy súlyos következményekkel járó ütközés között.