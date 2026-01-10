Amíg Európában épp azon munkálkodik a VW, hogy a klasszikus kisautó-kategóriába tartozó akkumulátoros-elektromos autót dobjon piacra (Audi, Cupra, Škoda és Volkswagen márkanéven), Kínában a piac másik végét támadják. Közreadták a Volkswagen ID.Era 9X villanyautó fényképeit, hamarosan ez a modell koronázza meg a SAIC-VW márka kínálatát.

Több mint 5,2 méteres az ID.Era 9X, amely villanyautó ugyan, de nem mond le a benzinesről sem

Fotó: Volkswagen

300-518 lóerős lehet a BMW X7-esnél is nagyobb VW villanyautó

Különösebb cirádáktól mentes a megjelenés, az orron a rendszámtábla helye kerül középre, alul vezérelt nyitású légbeömlőt látunk, a fenti LED-csíkban helyezik el a márkajelzést, hátul a piros LED-csík közepén látható a VW-logó. A három üléssornak helyt adó karosszéria 5207 mm hosszú, 1997 mm széles, 1810 mm magas, a tengelytávolság 3070 mm.

Fotó: Volkswagen

Nem akkumulátoros-elektromos, hanem hatótávnövelős-elektromos hajtással adják a típust, a benzinmotor 1,5-ös turbómotor 145 lóerővel. Az akkumulátor 51,1 vagy 65,2 kWh kapacitású lehet, alapesetben a hátsó tengelyre kerül egy 300 lóerős csúcsteljesítményű hajtómotor, az opciós összkerékhajtásnál előre is kerül egy 218 lóerős hajtómotor, így a rendszerteljesítmény 518 lóerő. Az engedékenyebb kínai szabvány szerint a VW ID.Era 9X tisztán elektromos hatótávolsága 267-340 km-t, a teljes hatótávolság eléri az 1000 km-t. A VW nem tervezi az óriási villanymotoros SUV exportját, jelen állás szerint az marad Kínában.

