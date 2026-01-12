Szürreális, mit műveltek egy BMW mögött a szegedi hóban

Hírlevél
25 perce
Az autók között síelt egy férfi Szegeden. Egy BMW húzta maga után.
Évek óta nem látott mennyiségű hó terítette be Szegedet is, az extrém időjárás extrém mutatványról is gondoskodott a városban. Egy férfi komplett síszettben, egy fekete 4-es BMW mögé kötve húzatta magát, mindezt az esti forgalom kellős közepén, az autók között.

Az egyik helyi csoportba feltöltött Szabadkai úti mutatvány ugyan meglepően pozitív fogadtatásra talált a kommentelők között, valójában életveszélyes volt. Egy váratlan fékezés, sávváltás vagy egy figyelmetlen mozdulat esetén súlyos balesettel is végződhetett volna a kaland. Senki ne csinálja utána!

Videón a BMW mögötti szegedi síelés:

 

