Szürreális, mit műveltek egy BMW mögött a szegedi hóban

Évek óta nem látott mennyiségű hó terítette be Szegedet is, az extrém időjárás extrém mutatványról is gondoskodott a városban. Egy férfi komplett síszettben, egy fekete 4-es BMW mögé kötve húzatta magát, mindezt az esti forgalom kellős közepén, az autók között.

Az egyik helyi csoportba feltöltött Szabadkai úti mutatvány ugyan meglepően pozitív fogadtatásra talált a kommentelők között, valójában életveszélyes volt. Egy váratlan fékezés, sávváltás vagy egy figyelmetlen mozdulat esetén súlyos balesettel is végződhetett volna a kaland. Senki ne csinálja utána!

Videón a BMW mögötti szegedi síelés: