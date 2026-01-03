Új márkával bővült a BMW Csoport

Burkard Bovensiepen 1962-ben fejlesztett ki dupla karburátoros keverékképzést a BMW 1500-as számára, ami nem csak a szaksajtó tetszését nyerte el, de a bajor autógyár akkori értékesítési igazgatója, Paul G. Hahnemann is felfigyelt a kis műhelyre. Hivatalosan 1964-ben indult az együttműködés azzal, hogy a BMW vállalta a gyári garanciát az átalakított autókra, és 1965. január elsején megalapították az Alpina Burkard Bovensiepen KG céget. Az évek során a vad modellek alternatíváját kínálták hasonló teljesítménnyel de sokkal több luxussal – lásd automata váltós Z8-as –, amit olyan sikeresen csináltak, hogy 1983-tól már önálló autógyárként működtek, azaz saját alvázszámmal, Alpina márkanéven regisztrálták a modelljeiket.

Fotó: Alpina

61 év után került a BMW tulajdonába az Alpina autógyár

A BMW gyár 2022-ben vásárolta meg az Alpina márkát – amelyet most, 2026. január elsején olvasztottak bele a BMW Csoportba. Ezzel már öt márkája van a bajor cégnek, a BMW, BMW Motorrad, Rolls-Royce és Mini mellé érkezik a BMW Alpina. Arról még nincs hivatalos információ, milyen autóval nyit az immár teljes egészében BMW kontroll alatt lévő Alpina, a pletykák szerint a következő generációs X7/iX7 szabadidő-autó csúcsmodelljével kezdenek, 900 lóerő körüli teljesítménnyel. A Bovensiepen család egyébként csak az autógyárat értékesítette, a családi borászat továbbra is Alpina Wein néven folytatja tevékenységét.

