Visszatért az utakra a legöregebb Bogár

A nemzetiszocialista kormányzat alatt kiemelt támogatást élvezett a német autóipar. Adolf Hitler 1934. májusában határozta el a két felnőttet és három gyermeket 7 literes átlagfogyasztással szállítani képes népautó kifejlesztését, a VDA autóipari szövetségtől Ferdinand Porsche kapott megbízást a fejlesztésre – aki inspirációnak felhasználta Barényi Béla 1925-ben bemutatott népautó-prototípusát, amelynek ismeretében egy német bíróság 1953-ban kimondta, hogy a zseniális magyar konstruktőr a Bogár atyja. Az első kézzel összerakott prototípusok után a Daimler-Benz kapott megbízást egy 30 darabos próbaszéria legyártására, a W30-as kódnéven készített autók tesztelését 1937 áprilisában kezdték meg, és összesen több mint 2,9 millió km-t futottak ezek az autók.

A 26-os W30 alvázra építették fel az eredeti prototípusnak megfelelő Bogár-karosszériát

Ausztriában, egy katonai Bogár alatt találták meg a 26-os W30-alvázat

Ezeket a korai prototípusokat aztán megsemmisítették, egyrészt elhasználódtak, másrészt feleslegessé váltak az elavult műszaki megoldások miatt, legkésőbb a második világháborúban a nyersanyaghiány miatt újrahasznosították őket. A 26-os számú alváz maradt meg a W30-as szériából, amelyet egy katonai Bogár alatt fedeztek fel, amely 2003-ban került Traugott Grundmann tulajdonába – egy Schwimmwagenért cserébe. Sokáig csak tárolta az alvázat, mígnem egy 1938-as Bogár felújítása során szerzett tapasztalatok alapján elhatározta, hogy újra felépíti az 1937-ben készített prototípust.

Ez a nagy munka családi segítséggel nyolc év alatt valósult meg, világszerte kutatták a rajongók a korai alkatrészeket, egy specialista cég készítette el a karosszériát korabeli fényképek alapján. Nemrég külön engedéllyel nemrég forgalomba tudta helyezni a világ legöregebb Volkswagenét – pardon, KdF-Wagen-ét, hiszen az autómárka és a wolfsburgi gyár se létezett még, amikor az készült. Sőt, még a német StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) keretrendszer is csak 1938-ban lépett életbe, szóval a TÜV szakembere igazából csak a legfontosabb menetbiztonsági dolgokat ellenőrizte, hiszen még nem vonatkoztak az előírások az ős-Bogárra.

