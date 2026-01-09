Bukólámpás tiszteletadás a legendának

Hacsiroku, azaz 86 néven lett legendás az 1983-1987 között kínált Corolla a gyári kódnév AE86 alapján – a teljes név Toyota Corolla Levin Sprinter Truneo, ami sokkal nehezebben jön ki az ember száján… –, ami elindította a drift-jelenséget. Az orrmotoros-hátsókerékhajtású kompakt modell mai szellemi örököse a GR86-os sportkocsi, amely ugyan szabadidő-autónak is beválik, de valószínűleg több rajongója lesz majd a Result Japan tuningcég által most bemutatott Neo86 formában.

Bukólámpával lesz igazán retró-driftautó a Neo86

Fotó: Result Japan

Retró megjelenéssel még látványosabb a driftelés

A Tokyo Auto Salon tuningkiállításon debütált az átalakítás, amelynél az összes elöl lévő karosszériaelemet lecserélik, és a kiszélesített első sárvédőhöz passzoló hátsó kerékjárat-szélesítés is része a csomagnak. A csomagtérfedélre kacsafarok-légterelőt tettek, jól látható dupla kipufogó kerül a hátsó lökhárítóba. Amennyire lehet, kiegyesítették a vonalakat, így helyezték el a jellegzetes bukólámpákat az orron, a 80-as évekbeli megjelenéshez passzoló kétszínű fényezés teszi fel az i-re a pontot.

A Neo86 csomag alapvetően esztétikai átalakítást jelent, de a vásárlónak lehetősége van a kifejezetten tuningbarát Toyota GR96-oshoz kifejlesztett motor- hajtáslánc- és futóműtuning beépítésére is, amit megfelelő felár ellenében a Result Japan is elvégez.

Japánban a bemutatóval egyszerre kezdik el fogadni a megrendeléseket a Neo86-os modellre, és az ígéretek szerint nemzetközi piacra is kilépnek azzal – kérdés, eljut-e a tuningalkatrészek terén elég szigorú EU területére az átépítés, vagy megmarad az ilyen szempontból engedékenyebb észak-amerikai kontinensen. A Toyota GR86 mellett egyébként a Subaru BRZ-re is ráépíthető a karosszériakészlet.