Új autómárka tarolhatja le a piacot - nem várt helyről érkezik

A világ legnagyobb, akkumulátoros-elektromos autókat gyártó márkája a BYD, amely most egy újabb almárkával gyarapította a kínálatát annak érdekében, hogy megőrizze az eddig megszerzett hírnevét. Az a helyzet, hogy Kínában nem feltétlenül pozitívan élik meg az emberek, ha egy autómárka típusait személyszállító vállalkozások – taxik, autómegosztók – használják, mert azokkal az olcsóságot és nem a megbízhatóságot asszociálják. Ezt azzal oldja meg a BYD, hogy megalapította a Linghui nevű új márkát, amely az eddig ilyen célra készített autókat kínálja tovább az új néven.

A jövőben nem BYD, hanem Linghui néven kínálják a taxikat

Fotó: BYD/MIIT

Négy autóval indít a BYD Linghui autómárka

Nincs lényegi eltérés az eddigi BYD típusok, és az új Linghui modellek között, lecserélték a márkajelzést, megváltoztatták a hűtőrács mintáját, és a speciális igényekhez alakítják a felszereltséget (könnyen takarítható belső tér, előkészítés a kiegészítő felszereléseknek, stb.). Mivel a személyszállítással foglalkozó vállalkozások azonos műszaki tartalom esetén (hajtás, akkumulátor) az olcsóbb alternatívát választják, a BYD biztos benne, hogy rövid időn belül kikopnak majd az autói az ilyen flottákból, amelyek helyére a Linghui e5, e7, e9 és M9 típusai kerülnek. Előbbiek 4,8-5 méter hosszú szedánok akkumulátoros-elektromos hajtással, utóbbi egy 5,2 méteres egyterű plug-in hibrid hajtással.

Nem példa nélküli a BYD lépése, a Geely konszernen belül a Maple márka az, amellyel kifejezetten a személyszállító vállalkozásokra céloznak. A GAC konszern épp a Neta márkájának a megmentésén dolgozik, annak autói jelentős számban megtalálhatóak a taxiflottákban, és ezért elpártoltak tőlük a magánvásárlók.

