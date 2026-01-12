Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin elleni merényletet terveznek a britek? Döbbenetes részletek

Fontos

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

byd

Új autómárka tarolhatja le a piacot - nem várt helyről érkezik

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem akarják, hogy a jól csengő nevet a taxikkal asszociálják. A BYD életre hívta a Linghui márkát, ami kifejezetten személyszállító vállalkozásoknak készít autókat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bydtaxibyd linghuilinghuiautós hír

A világ legnagyobb, akkumulátoros-elektromos autókat gyártó márkája a BYD, amely most egy újabb almárkával gyarapította a kínálatát annak érdekében, hogy megőrizze az eddig megszerzett hírnevét. Az a helyzet, hogy Kínában nem feltétlenül pozitívan élik meg az emberek, ha egy autómárka típusait személyszállító vállalkozások – taxik, autómegosztók – használják, mert azokkal az olcsóságot és nem a megbízhatóságot asszociálják. Ezt azzal oldja meg a BYD, hogy megalapította a Linghui nevű új márkát, amely az eddig ilyen célra készített autókat kínálja tovább az új néven.

A BYD Han-ból lesz a Linghui e9.
A jövőben nem BYD, hanem Linghui néven kínálják a taxikat
Fotó: BYD/MIIT

Négy autóval indít a BYD Linghui autómárka

Nincs lényegi eltérés az eddigi BYD típusok, és az új Linghui modellek között, lecserélték a márkajelzést, megváltoztatták a hűtőrács mintáját, és a speciális igényekhez alakítják a felszereltséget (könnyen takarítható belső tér, előkészítés a kiegészítő felszereléseknek, stb.). Mivel a személyszállítással foglalkozó vállalkozások azonos műszaki tartalom esetén (hajtás, akkumulátor) az olcsóbb alternatívát választják, a BYD biztos benne, hogy rövid időn belül kikopnak majd az autói az ilyen flottákból, amelyek helyére a Linghui e5, e7, e9 és M9 típusai kerülnek. Előbbiek 4,8-5 méter hosszú szedánok akkumulátoros-elektromos hajtással, utóbbi egy 5,2 méteres egyterű plug-in hibrid hajtással.

 

Nem példa nélküli a BYD lépése, a Geely konszernen belül a Maple márka az, amellyel kifejezetten a személyszállító vállalkozásokra céloznak. A GAC konszern épp a Neta márkájának a megmentésén dolgozik, annak autói jelentős számban megtalálhatóak a taxiflottákban, és ezért elpártoltak tőlük a magánvásárlók.
 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!