Durva számok a tavalyi villanyautó-piacról

A Benchmark Mineral Intelligence összesítése alapján 2025-ben 20%-kal növekedett globálisan a villanyautók száma, azaz 20,7 millió akkumulátoros-elektromos, hatótávnövelős-elektromos vagy plug-in hibrid autót értékesítettek. Kína magabiztosan vezet, a 12,9 milliós értékesítés 17%-os gyarapodás, majd Európa következik 4,3 millió autóval, ami 33%-os bővülés, Észak-Amerika 1,8 milliós eredménye 4%-os visszaesés, míg a világ többi részén értékesített 1,7 millió példány 48%-os növekedést jelent.

Európában 33%-kal bővült a villanyautók értékesítése, 4,3 millió példányra

Fotó: Opel

Eltérő folyamatok mozgatják a villanyautók értékesítését

Kínában lelassult a növekedés, mert az árharc miatt az ottani gyártók inkább külföldre koncentrálnak, ahol nagyobb profit várja őket. Európában idén nem várható hasonlóan nagy bővülés, mivel várakozó álláspontba kapcsol a piac, az ügyfelek és a gyártók is várják az M1E kategória kihirdetését. Észak-Amerikában az állami ösztönzők hiánya és a károsanyag-kibocsájtási szabályok megváltoztatása miatt csökken a tölthető autók térnyerése, 2026-ban várhatóan letaszítja ezt a régiót a dobogóról a világ többi része, ahol leginkább még mindig az alacsonyabb fogyasztás/fenntartási költségek ígéretével tudnak hódítani a villanyautók.

