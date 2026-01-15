Egymilliárdos használt autó volt a hazai rekorder!

Mozgalmas évet zárt a hazai használtautó-piac 2025-ben: a Használtautó.hu-n személyautók iránt közel 5 millió érdeklődés érkezett, miközben a felhasználók több mint 1,2 millió hirdetést adtak fel az év során. Az átlagos kínálati ár 5,1 millió forint körül alakult, a használt autók átlagéletkora megközelítette a 13 évet, az átlagos futásteljesítmény pedig 178 ezer kilométer volt. A számokból azonban nemcsak trendek, hanem kifejezetten meglepő rekordok is kirajzolódtak. Az év legforgalmasabb időszaka 2025 januárja volt: ebben a hónapban több mint 131 millió megtekintést regisztráltak a portálon a Gemius mérései alapján. Az érdeklődés ritmusa is jól látható: átlagosan hétfőnként indult el a legtöbb autókeresés, míg az év legaktívabb hirdetésfeladási napja június 3. volt.

Még mindig népszerű a használt autók között a Suzuki Swift

Fotó: Használtautó.hu

Benzineseknél a mi autónk vezet a használt autó piacon

2025-ben hajtáslánconként is jól elkülönült, mely típusok bizonyultak a legnépszerűbbnek a keresések alapján. A benzinesek között a Suzuki Swift vezette a listát, dízelből a Volkswagen Passat iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. Az elektromos autók mezőnyében a Tesla Model 3, míg a hibrideknél a Toyota Corolla volt a legkeresettebb modell. Az év legdrágábban meghirdetett autója egy Pagani Huayra volt, amely 990 millió forintos árcédulával került fel a kínálatba, a legidősebb eladó jármű pedig egy több mint százéves, az 1920-as években gyártott Bugatti Type 30 volt. Teljesítmény tekintetében egy elektromos autó vitte a prímet: 2025-ben a Lucid Air bizonyult a legnagyobb teljesítményű, hirdetésben szereplő személyautónak, 1050 lóerővel. A skála másik végén egy jóval szerényebb Yamaha JY3 golfautót láthattunk, diszkrét 6 lóerővel. A hirdetések földrajzi megoszlása alapján továbbra is Budapest volt a legaktívabb település, ugyanakkor az országos kínálat nem kizárólag a fővárosra koncentrálódik. A legtöbb hirdetést feladó városok élmezőnyében Székesfehérvár, Kecskemét és Nyíregyháza is előkelő helyen szerepelt.

“A 2025-ös adatok jól mutatják, hogy a hazai használtautó-piac nem csak a forgalma miatt érdekes. Ugyanabban a térben jelennek meg a hétköznapi, sokak által keresett modellek, a különleges sportautók és a több évtizedes veteránok is. Ez jól mutatja, mennyire színes a piac, széles a kínálat és mennyire eltérő lehet az egyes vásárlók érdeklődési köre” - mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

