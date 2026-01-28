Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Voith Ági

Olvasta?

Putyin telefont ragadott, amit intézett, az egészen elképesztő!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Épp csak növekedett az európai autópiac 2025-ben. Az autóvásárlók 34,5%-a öntöltő-, 9,4%-a plug-in hibridet vett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
európai autópiachibridautós hírvillanyautó

Még mindig nem érte el a koronavírus-előtti szintet az európai autópiac, amely 1,8%-os növekedést követően 13 271 270 példánnyal zárt. Az előrejelzéseknek megfelelően bővült 17,4%-ra az akkumulátoros-elektromos autók részaránya, de az autóvásárlók többsége még az átmenetet jelentő hibrid technológia mellett teszi le a voksát. Öntöltő hibridek jelentik a legnagyobb részt 34,5%-os részaránnyal, majd a benzinesek következnek 26,6%-kal, aztán a villanyautók, amiket a plug-in hibridek követnek 9,4%-kal, a dízel még 8,9%-nál tart, egyéb hajtások 3,3%-os részt szereztek.

A legtöbb autóvásárló hibridet vesz, második helyre szorultak a benzinesek.
Konzervatívak az európai autóvásárlók, nem ülnek rögtön villanyautóba
Fotó: ACEA

Óvatosak az európai autóvásárlók, benzinesből hibridbe ülnek, csak az után jön a villanyautó

Az EU-n belül is egyenlőtlen a villanyautók térhódítása, hiszen négy piac (Németország, Hollandia, Belgium, Franciaország) adta az 1 880 370 példányos regisztráció 62%-át. Amíg öntöltő hibrideknél (3 733 325 darab) visszafogott volt a növekedés, a plug-in hibridek (1 015 887 darab) eladása Spanyolországban (+111,7%), Olaszországban (+86,6%), Németországban (+62,3%-kal) jelentősen emelkedett. Jellemző, hogy a benzines és dízel vásárlók hibridekre térnek át, a villanyautó számukra legfeljebb a második lépcsőfok lesz.

Márkára lebontva a Volkswagen Csoport uralja az európai piacot 26,9%-os részesdéssel, de feljövőben a kínaiak, a SAIC Motor 24,9%-os növekedést produkált, míg a 187 657 darab BYD 268,8%-os bővülést jelent.
 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!