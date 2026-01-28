Még mindig nem érte el a koronavírus-előtti szintet az európai autópiac, amely 1,8%-os növekedést követően 13 271 270 példánnyal zárt. Az előrejelzéseknek megfelelően bővült 17,4%-ra az akkumulátoros-elektromos autók részaránya, de az autóvásárlók többsége még az átmenetet jelentő hibrid technológia mellett teszi le a voksát. Öntöltő hibridek jelentik a legnagyobb részt 34,5%-os részaránnyal, majd a benzinesek következnek 26,6%-kal, aztán a villanyautók, amiket a plug-in hibridek követnek 9,4%-kal, a dízel még 8,9%-nál tart, egyéb hajtások 3,3%-os részt szereztek.

Konzervatívak az európai autóvásárlók, nem ülnek rögtön villanyautóba

Fotó: ACEA

Óvatosak az európai autóvásárlók, benzinesből hibridbe ülnek, csak az után jön a villanyautó

Az EU-n belül is egyenlőtlen a villanyautók térhódítása, hiszen négy piac (Németország, Hollandia, Belgium, Franciaország) adta az 1 880 370 példányos regisztráció 62%-át. Amíg öntöltő hibrideknél (3 733 325 darab) visszafogott volt a növekedés, a plug-in hibridek (1 015 887 darab) eladása Spanyolországban (+111,7%), Olaszországban (+86,6%), Németországban (+62,3%-kal) jelentősen emelkedett. Jellemző, hogy a benzines és dízel vásárlók hibridekre térnek át, a villanyautó számukra legfeljebb a második lépcsőfok lesz.

Márkára lebontva a Volkswagen Csoport uralja az európai piacot 26,9%-os részesdéssel, de feljövőben a kínaiak, a SAIC Motor 24,9%-os növekedést produkált, míg a 187 657 darab BYD 268,8%-os bővülést jelent.

