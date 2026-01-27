Erre cserélik az öthengeres győri turbómotort

Joop Donkervoort 1978 július elsején alapította meg autóépítő manufaktúráját, a Lotus Super 7 utánzatokat Ford motorokkal építette, 1996-ban váltott az Audi Hungaria által gyártott 2,5 literes, soros öthengeres turbómotorra, mert az jobb tömeg/teljesítmény arányt kínált karakteresebb hang mellett. Ma már fia, Denis vezeti a család nevét viselő vállalkozást, és nemrég elbúcsúztatták a győri gyártású turbómotort. Most kiderült, hogy visszatérnek a Fordhoz: a Donkervoort P24 RS orrában a 3,5 literes V6-os EcoBoost biturbó dolgozik.

600 lóerőről indul a Ford V6-os turbómotor, de feljebb fogják még csavarni...

Fotó: ANSHO_NL / Donkervoort

Nem hagyták változatlanul az amerikai turbómotort

Legjobb szokásukhoz híven a hollandok nem szériaállapotában vették át a Ford által gyártott 3,5 literes V6-os biturbót, ebben a szintén holland Van der Lee nevű műhely segített – utóbbi Formula-1 beszállító. Egyediek a golyóscsapágyas turbófeltöltő turbina- és kompresszorkerekei, amiket könnyűfém tömbből esztergálnak, így olyan szárnygeometriát tudnak megvalósítani, amit a hagyományos öntési technológiával nem lehet elérni – a turbófeltöltőknek nincs olyan alkatrésze, ami sorozatgyártásból származna. 3D-nyomtatással készülnek a víz-levegő intercoolerek, az 1,4 kg tömegű hűtőket a feltöltő mellett helyezik el a szívósor lerövidítése érdekében. A kipufogó-leömlők is 3D-nyomtatással készülnek. Száraz karteres olajozást valósítanak meg, így 6 cm-rel kerülhet lejjebb a 3496 köbcentis blokk – a kenési rendszert az elérhető 2.3 G-s keresztgyorsulásra is felkészítették.

Fotó: ANSHO_NL

Az eredmény akár 600 lóerős teljesítmény 5500-7000/perces fordulatszám-tartományban, a maximális nyomaték 800 Nm 4500/percnél; ez 100 lóerővel több a 2.5 TFSI értékénél úgy, hogy 0,3 bar-ral alacsonyabb turbónyomást használnak (egyelőre). Azért kell az akár jelzőt használni, mert a sofőr egy kapcsoló segítségével választhatja a 400, 500 vagy 600 lóerős teljesítményt. Erre azért van szükség, mert a Donkervoort filozófiája az, hogy a blokkolásgátlót leszámítva semmiféle vezetőtámogató rendszert nem épít be autóiba, nincs kipörgésgátló vagy menetstabilizáló – az alacsonyabb teljesítménnyel adnak némi esélyt a gyakorlatlan sofőröknek. Ötfokozatú kézi kapcsolású váltót használnak, mert azzal 15 kg-ot spórolnak egy hatfokozatúhoz képest, új fejlesztésű részlegesen önzáró differenciálművet használnak. A saját tömeg mindössze 780 kg szárazon.