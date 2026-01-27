Erre cserélik az öthengeres győri turbómotort

Joop Donkervoort 1978 július elsején alapította meg autóépítő manufaktúráját, a Lotus Super 7 utánzatokat Ford motorokkal építette, 1996-ban váltott az Audi Hungaria által gyártott 2,5 literes, soros öthengeres turbómotorra, mert az jobb tömeg/teljesítmény arányt kínált karakteresebb hang mellett. Ma már fia, Denis vezeti a család nevét viselő vállalkozást, és nemrég elbúcsúztatták a győri gyártású turbómotort. Most kiderült, hogy visszatérnek a Fordhoz: a Donkervoort P24 RS orrában a 3,5 literes V6-os EcoBoost biturbó dolgozik.
Nem hagyták változatlanul az amerikai turbómotort
Legjobb szokásukhoz híven a hollandok nem szériaállapotában vették át a Ford által gyártott 3,5 literes V6-os biturbót, ebben a szintén holland Van der Lee nevű műhely segített – utóbbi Formula-1 beszállító. Egyediek a golyóscsapágyas turbófeltöltő turbina- és kompresszorkerekei, amiket könnyűfém tömbből esztergálnak, így olyan szárnygeometriát tudnak megvalósítani, amit a hagyományos öntési technológiával nem lehet elérni – a turbófeltöltőknek nincs olyan alkatrésze, ami sorozatgyártásból származna. 3D-nyomtatással készülnek a víz-levegő intercoolerek, az 1,4 kg tömegű hűtőket a feltöltő mellett helyezik el a szívósor lerövidítése érdekében. A kipufogó-leömlők is 3D-nyomtatással készülnek. Száraz karteres olajozást valósítanak meg, így 6 cm-rel kerülhet lejjebb a 3496 köbcentis blokk – a kenési rendszert az elérhető 2.3 G-s keresztgyorsulásra is felkészítették.
Az eredmény akár 600 lóerős teljesítmény 5500-7000/perces fordulatszám-tartományban, a maximális nyomaték 800 Nm 4500/percnél; ez 100 lóerővel több a 2.5 TFSI értékénél úgy, hogy 0,3 bar-ral alacsonyabb turbónyomást használnak (egyelőre). Azért kell az akár jelzőt használni, mert a sofőr egy kapcsoló segítségével választhatja a 400, 500 vagy 600 lóerős teljesítményt. Erre azért van szükség, mert a Donkervoort filozófiája az, hogy a blokkolásgátlót leszámítva semmiféle vezetőtámogató rendszert nem épít be autóiba, nincs kipörgésgátló vagy menetstabilizáló – az alacsonyabb teljesítménnyel adnak némi esélyt a gyakorlatlan sofőröknek. Ötfokozatú kézi kapcsolású váltót használnak, mert azzal 15 kg-ot spórolnak egy hatfokozatúhoz képest, új fejlesztésű részlegesen önzáró differenciálművet használnak. A saját tömeg mindössze 780 kg szárazon.
Ezek után nem csoda, hogy „megfelelően gyorsan” éri el a 100 km/órás tempót, a 7,4 másodperces érték a 0-200 km/óra sprintre vonatkozik, a végsebességet nem mérték meg, de az meghaladja a 300 km/órát. Továbbra is acél csőváz jelenti az autó gerincét, de azt a megfelelő helyeken karbonból készített elemekkel erősítették meg, az első tengelytől előre teljesen karbon a váz. Annyi helyet hagynak az utastérnek, hogy ott 2,05 méter magas emberek is elférnek, a csomagtartó 298 literes. A Donkervoort P24 RS-hez könnyen le- és felszerelhető légterelő-készletet is mellékelnek, ami a versenypályán autózásnál hasznos – 250 km/órás tempónál 90 kg leszorító-erőt generál. Külön ehhez az autóhoz fejlesztették a Nankang CR-S abroncsokat (elöl 235/40 ZR18, hátul 275/35 ZR19 méret), amelyek jóvoltából az AP Racing fékekkel 1,3 G-s lassulás és a már említett 2,3 G-s keresztgyorsulás elérhető.