volvo

Eszméletlen hatótávval jön az új SUV!

Előzetesen 810 km-es hatótávolságot és 400 kW-os töltést ígérnek az EX60-nak. Ezek még a Volvo nagyautóinál is jobb adatok.
volvoelektromos autókvolvo ex60autós hír

Nemsokára hivatalosan is leleplezik a Volvo EX60-as szabadidő-autót, ami a belső égésű motorral szerelt XC60-as akkumulátoros-elektromos alternatívája lesz. De akár a márka csúcsmodelljeitől is elhódíthat majd vásárlókat, hiszen az ES90-es szedánnál (akár 700 km) vagy az EX90-es szabadidő-autónál (akár 620 km) is nagyobb hatótávolságot ígérnek neki, a belső tesztek alapján akár 810 km-re is eljut egy feltöltéssel az új modell, amivel a Párizs-Amszterdam, Los Angeles-San Francisco vagy épp a Stockholm-Oslo távolság is áthidalható.

Ez a sejtelmes kép van a Volvo EX60-ról a világpremier előtt.
Két hét múlva ismerhetjük meg a Volvo EX60-ast
Fotó: Volvo Cars

10 perc alatt 340 km-nyi energiát tud tölteni a Volvo EX60

„Új elektromosjármű-architektúránk közvetlenül kínál megoldást az összes olyan aggályra, amellyel az ügyfelek olyankor szembesülnek, amikor tisztán elektromos járműre szeretnének váltani. Az eredmény a kategória legjobb hatótávolsága és a villámgyors tölthetőség, ezzel pedig hivatalosan is értelmét veszíti a hatótávolság miatti szorongás”– mondta Anders Bell, a Volvo Cars műszaki igazgatója. Nem csak a hatótávolság nagy, de a töltési teljesítmény is, a 800 voltos nagyfeszültségű technikával 400 kW-os töltési teljesítmény érhető el, így 10 perc alatt 340 km-nyi energiát lehet vételezni megfelelő töltőoszlopon. Az akkumulátorra 10 év garanciát vállalnak.

 

A kategóriaelső hatótávolság kulcsa az SPA3: a Volvo Cars eddigi legfejlettebb elektromosjármű-architektúrája, amely az EX60 alapját képezi. A cell-to-body technológiával közvetlenül az autó vázszerkezetébe építették be az akkumulátort, a villanymotorokat pedig házon belül fejlesztették ki. Az EX60 az első Volvo, ami megaöntvényt használ: több száz kisebb alkatrészt egyetlen nagy méretű, rendkívül pontosan méretezett öntvényt használnak a padló hátsó részénél. Január 21-én leplezik le a Volvo EX60-ast, amely a márka többi új típusához hasonlóan tele lesz praktikus részletekkel, amelyek a hétköznapi használatot teszik könnyebbé.

 

 

 

