Ez a BMW tiltott gyümölcs számunkra

Kínában saját BMW iX3-ast kapnak helyi gyártásból, két lényeges ponton van eltérés a Debrecenben gyártott globális modellhez képest. Először is a karosszériát is megnyújtják 108 mm-rel, hogy a második sorban fejedelmi kényelemben lehessen utazni, másodsorban a szórakoztató-elektronika helyi hardvert és szoftvereket futtat.

Hosszabb és kényelmesebb, de ugyanolyan sportos lesz a nyújtott BMW iX3 - ígérik

Fotó: Bernhard Filser / BMW

A helyi igényekhez hangolják a nyújtott BMW felfüggesztését

A BMW Brilliance Automotive Ltd. által gyártott Neue Klasse szabadidő-autó BMW iX3 Long Wheelbase névre hallgat, és a fejlesztés utolsó fázisánál tartanak. Az utolsó simításokat végzik a helyi útviszonyokhoz hangolt felfüggesztésen, és ebből az alkalomból meghívott újságírók már vezethették is az álcázott prototípusokat közúton és versenypályán is. A futóműhangolással együtt az autó összes menetdinamikai rendszerét vezérlő Heart of Joy vezérlőegységet is átprogramozzák, így kerül a fedélzetre a Soft Stop funkció, ami a megállás pillanatában való bólintást próbálja eltüntetni.

Fotó: Bernhard Filser

A BMW Panoramic iDrive továbbra is a BMW X operációs rendszert használja, de a szoftver 70%-át újraírták a helyi igényeknek megfelelően, a navigáció például a helyi Amap segítségével megy és a jellemző több emeletes autópálya-csomópontokon is megbízhatóan vezeti át az autót, a beszédfelismerés az Alibaba és a DeepSeek segítségével dolgozik. A Huawei segítségével oldják meg a telefoncsatlakoztatást, a vezetőtámogató rendszert a helyi specialitásokhoz igazítják.

Fotó: Bernhard Filser

A BMW iX3 Long Wheelbase megtartja a 800 voltos technikát, de ezen kívül egyelőre nem részletezték a hajtást vagy az akkumulátort – a tengelyek között ugye több hely van a telepnek. Az engedékenyebb kínai szabvány szerint 900 km-t meghaladó hatótávolságot ígérnek, a 400 kW-os villámtöltéssel 10 perc alatt 400 km-nyi energiát lehet vételezni, a 10-80% töltés 21 percig tart. A Kínában gyártott hosszú iX3-ast Thaiföldre, Malajziába, Indonéziába és Indiába exportálják majd, a piaci bevezetésre a második félévben kerül sor, a leleplezést várhatóan a Pekingi Autószalonon ejtik meg.

