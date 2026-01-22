Ez az új Mercedes készül Kecskeméten

Január 19-én hivatalosan is megkezdődött a sorozatgyártása a Mercedes-Benz GLB-osztálynak Kecskeméten, azaz mostantól kezdve már az ügyfélautókat készítik a gyárban. Az EQB után ez a második villanyautó, ami itt készül, a rugalmas gyártásszervezésnek köszönhetően egy soron gyártják az akkumulátoros-elektromos és a pár hónap késéssel érkező hibrid változatokat.

Január 19-én ünnepélyes keretek között megindult a Mercedes-Benz GLB sorozatgyártása

Évi 400 000 autóra bővítik a kecskeméti Mercedes-Benz gyárat

A Mercedes-Benz 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektet be a 2012-ben megnyitott kecskeméti telephelybe, rugalmasabbá tették a gyártást, átfogó digitalizációt valósították meg. Az új gyártósorok kialakítását rendkívül pontos digitális szimulációs technikákkal tervezték meg és optimalizálták, amelynek köszönhetően jelentős megtakarítást értek el mind az építési idő, mind a költségek terén. Ezenkívül az új GLB sorozatgyártásában most már a Mercedes-Benz operációs rendszert (MB.OS) is alkalmazzák, amely lehetővé teszi a jármű szoftverének folyamatos frissítését a Mercedes Intelligent Cloud segítségével.

Mindezekkel a kecskeméti gyár a termelés következő szintjére lép. A Mercedes-Benz MO360 digitális gyártási ökoszisztémájába integrált mesterségesintelligencia-alkalmazásoknak, valamint az MB.OS sikeres bevezetésének köszönhetően az üzem rendkívül hatékonyan működik a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatában. A virtuális üzembe helyezésnek köszönhetően ezúttal is gyorsan és zökkenőmentesen sikerült átalakítani a gyártócsarnokokat anélkül, hogy a meglévő termelést hosszabb időre meg kellett volna szakítani.

„A teljesen elektromos GLB sorozatgyártásának megkezdése új fejezetet nyit a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár történetében. Az idei évtől kezdve itt gördül le a gyártósorról ez a sokoldalú, kompakt SUV mind teljesen elektromos, mind csúcstechnológiás hibrid változatban. Örömmel tölt el, hogy a mindennapok sokoldalú hőse, amely akár hétüléses kivitelben is készülhet, a jövőben ügyfeleinknek világszerte még több teret ad majd a spontaneitáshoz és a közös élményekhez” – mondta Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának gyártásért, minőségért és ellátásilánc-menedzsmentért felelős tagja.

„A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár számára nagy lépés az új elektromos GLB sorozatgyártásának elindítása. Gyárunk hatékony az összeszerelésben, innovatív a folyamataiban, és a megszokott módon rugalmas a különböző hajtásláncok integrálásában. A teljes csapat nagy elkötelezettségének és lelkes együttműködésének köszönhetően az átállás zökkenőmentesen valósult meg. Erre különösen büszke vagyok” – nyilatkozta Jens Bühler, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár termelési és telephelyvezetője.