Ez az új Mercedes készül Kecskeméten

Január 19-én hivatalosan is megkezdődött a sorozatgyártása a Mercedes-Benz GLB-osztálynak Kecskeméten, azaz mostantól kezdve már az ügyfélautókat készítik a gyárban. Az EQB után ez a második villanyautó, ami itt készül, a rugalmas gyártásszervezésnek köszönhetően egy soron gyártják az akkumulátoros-elektromos és a pár hónap késéssel érkező hibrid változatokat.
Évi 400 000 autóra bővítik a kecskeméti Mercedes-Benz gyárat
A Mercedes-Benz 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektet be a 2012-ben megnyitott kecskeméti telephelybe, rugalmasabbá tették a gyártást, átfogó digitalizációt valósították meg. Az új gyártósorok kialakítását rendkívül pontos digitális szimulációs technikákkal tervezték meg és optimalizálták, amelynek köszönhetően jelentős megtakarítást értek el mind az építési idő, mind a költségek terén. Ezenkívül az új GLB sorozatgyártásában most már a Mercedes-Benz operációs rendszert (MB.OS) is alkalmazzák, amely lehetővé teszi a jármű szoftverének folyamatos frissítését a Mercedes Intelligent Cloud segítségével.
Mindezekkel a kecskeméti gyár a termelés következő szintjére lép. A Mercedes-Benz MO360 digitális gyártási ökoszisztémájába integrált mesterségesintelligencia-alkalmazásoknak, valamint az MB.OS sikeres bevezetésének köszönhetően az üzem rendkívül hatékonyan működik a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatában. A virtuális üzembe helyezésnek köszönhetően ezúttal is gyorsan és zökkenőmentesen sikerült átalakítani a gyártócsarnokokat anélkül, hogy a meglévő termelést hosszabb időre meg kellett volna szakítani.
„A teljesen elektromos GLB sorozatgyártásának megkezdése új fejezetet nyit a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár történetében. Az idei évtől kezdve itt gördül le a gyártósorról ez a sokoldalú, kompakt SUV mind teljesen elektromos, mind csúcstechnológiás hibrid változatban. Örömmel tölt el, hogy a mindennapok sokoldalú hőse, amely akár hétüléses kivitelben is készülhet, a jövőben ügyfeleinknek világszerte még több teret ad majd a spontaneitáshoz és a közös élményekhez” – mondta Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának gyártásért, minőségért és ellátásilánc-menedzsmentért felelős tagja.
„A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár számára nagy lépés az új elektromos GLB sorozatgyártásának elindítása. Gyárunk hatékony az összeszerelésben, innovatív a folyamataiban, és a megszokott módon rugalmas a különböző hajtásláncok integrálásában. A teljes csapat nagy elkötelezettségének és lelkes együttműködésének köszönhetően az átállás zökkenőmentesen valósult meg. Erre különösen büszke vagyok” – nyilatkozta Jens Bühler, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár termelési és telephelyvezetője.
Rövid szállítási utak: a hatékonyság és a gazdaságosság kulcsa
A világszerte több mint 30 gyárat működtető Mercedes-Benz alapvetően a rövid ellátási lánc (local-for-local) stratégiát követi. Ennek megfelelően – többek között – a karosszéria elemeit a gyár saját présüzemében állítják elő, ami csökkenti a szállítási távolságokat és a kibocsátást. A teljesen elektromos GLB újonnan fejlesztett akkumulátorai pedig – a kecskeméti gyár történetében először – a telephely új akkumulátor-összeszerelő üzeméből érkeznek.
Mérleg szerinti szén-dioxid-semleges gyártás
A Mercedes-Benz saját járműgyártó telephelyei 2022 óta mérleg szerinti szén-dioxid-semlegesek, és a tervek szerint 2030-ra a gyártás energiaszükségletének több mint 70 százalékát megújuló energiával kívánják fedezni. A Mercedes-Benz világszerte működő összes gyártóüzemének célkitűzése, hogy 2039-re 100%-ban megújuló energiával, szén-dioxid-kibocsátás nélkül működjenek. A folyamatban lévő gyárbővítés keretében a Mercedes-Benz a kecskeméti telephelyen napelemparkot létesít ezen túlmenően a különös figyelmet fordítanak a vízfogyasztás és a hulladéktermelés folyamatos csökkentésére.
A munkatársak felkészítése a sikeres felfutás kulcsa
Az előkészítési szakaszban a munkatársakat felkészítették az új feladatokra. Az európai MMA-gyártási hálózat keretében a kecskeméti gyár a rastatti üzem csapatainak szaktudására és tapasztalataira is támaszkodhat. Emellett átfogó képzési programokat szerveztek az új termelési tevékenységekhez, különösen az akkumulátor-összeszerelés területén. A korszerű és ergonómiailag optimalizált munkahelyek megkönnyítik a napi munkavégzést. A digitális alkalmazások és az automatizált folyamatok további támogatást nyújtanak, és hozzájárulnak a hatékony és vonzó gyártási környezethez. Ennek eredményeként a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár elnyerte a PwC 2025 Legvonzóbb Munkahelye Díjat mind az összesített kategóriában, mind az autóipari gyártók között.