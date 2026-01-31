Ez már sci-fi: itt a vetített kijelzős bukósisak!

A francia Eye-Lights startup már néhány éve bemutatta a vetített ellenzőjét, de csak most dobják piacra az első gyári okos bukósisakot ezzel az extrával. A Shoei GT-Air 3-as (magyar indulóára 249 900 Ft) alapján készített Smart Helmet ára 466 315 Ft, és az ellenzőre vetített információkon felül rögtön digitális segédeket is kap a használó, az Apple Siri és a Google Gemini is elérhető.

Fél millió alatti indulóáron kapható a Shoei okos bukósisak

Fotó: Eye-Lights

10 órán át bírja egy feltöltéssel az okos bukósisak akkumulátora

Nagyban megkönnyíti az ismeretlen terepen motorozást a szélvédőre vetített térkép, de a telepített traffipaxokat is tudja jelezni a rendszer. A Shoei egyébként hosszas belső tesztelés után vette a nevére a terméket, azaz a vásárlók a megszokott prémium minőséget kapják, például a Nano OLED projektor jóvoltából még közvetlen napfényben is jól olvashatóak az ott megjelenő információk – a motoros ezeket úgy látja, mintha előtte 3 méterre lebegnének.

A Shoei GT-Air 3 Smart Helmet három színben, S, M, L, XL és XXL méretekben kapható, az akkumulátora 10 órán át bírja egy feltöltéssel. A vetített kijelző mellé még prémium hangrendszert is beszerelnek a sisakba, amivel együtt aktív zajkioltás is javítja a komfortot. Az okos bukósisakok egyébként egymás közötti kapcsolattartásra is használhatóak, azaz csapatban motorozáskor menet közben tudnak egymással beszélgetni a társaság tagjai – az Eye-Lights által fejlesztett rendszernek nincsenek fizikai (távolság) vagy mennyiségi (részt vevő motorosok száma) korlátai.

