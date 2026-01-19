Ezért kell télen is autót mosni! Ön jól tudja?

Nincs könnyű dolga télen az autók fényezésének, azaz a szemmel látható korróziógátló rétegnek. Jégdarabok, síkosságmentesítés miatt kiszórt részecskék csapódnak neki, a sózás miatt folyékony víz a karosszériára rászárad a menetszél miatt, sós kérget hagyva hátra. Nem csak esztétikai okokból szükséges ilyenkor az autómosás, amit bizony még mínuszokban sem érdemes hanyagolni!

A kefék káros hatása ellen célszerű egy "öblítő" kézi autómosás

Fotó: Autó-Motor

Az előkészítés a megfelelő autómosás alapja

Csak a teljesen ép lakkréteg véd a sós lé támadása ellen, ha már hámlik a fényezés külső rétege, vagy mondjuk egy karcolás miatt megsérült, ott már képes korróziót okozni a sós víz. Enyhe mínuszokban is nyugodtan lehet autómosóba menni, ilyenkor a legcélszerűbb az érintésmentes gépi mosó használata, ahol nem kell attól tartani, hogy a kefék a sár/jégdarabokkal összekarcolják a fényezést, itt elérhető alvázmosás és szárítás is. Hagyományos kefés mosóba hajtás előtt célszerű az alapos kézi előmosás. Nagy hidegben, úgy -10°C-os hőmérséklet alatt nem szabad autómosóba menni, mert ilyenkor hősokkot okoz a lakkozásnak a meleg (10-30°C) víz. Ez az esetleges lakksérüléseknél okozhat problémát, felgyorsítva a hiba terjedését.

Nem a célnál kell autót mosni, a szárítást követően érdemes nagy tempóval – országúton, gyorsforgalmi úton – menni pár kilométert, hogy a menetszél eltávolítsa a vizet az illesztési résekből, megszáradjon az alváz, csak ezt követően érdemes beállni normál vagy fűtött garázsba. Fontos, hogy jól szellőzzön az autótároló, a párás környezet hosszú távon nem tesz jót a belső kárpitoknak. A megállást követően érdemes még minden ajtót kinyitni és a gumitömítést szárazra törölni, ezzel megakadályozhatjuk, hogy másnap az utcán parkolásnál befagyjanak az ajtók. Hasonló okból nem árt jégoldó/olajozóval kezelni mosás után a zárakat, még a távirányítót használóknak is érdemes meglépniük, hiszen a befagyott zárszerkezetet a szervómotor se tudja működésre bírni...