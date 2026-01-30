Ezért nem kell siratni az elveszett lóerőket

Nem zajlik le nyom nélkül az Euro 7-re való átállás, a BMW M5 és XM Label modelleknél az új kipufogógáz-tisztasági előírásokhoz igazított V8-as biturbó a korábbi 585 helyett már „csak” 544 lóerős. Aggódni azonban nem kell majd a vásárlóknak, hiszen a plug-in hibrid hajtás rendszerteljesítménye változatlanul 727 LE (BMW M5) illetve 748 LE (XM Label), hiszen az elektromos rész kipótolja a benzinmotor veszteségét.

41 lóerős veszített a V8-as biturbó, de ezt visszapótolja a villanymotor a BMW sportmodelljeinél

Fotó: UWE FISCHER / BMW

A BMW szerint az élmény nem változik

A hajtáslánc újraprogramozását követően a BMW M5 szedán szabványos fogyasztása 5,2-4,9 l/100 km, lemerült akkumulátorral 10,7-10,5 l/100 km, az M5 kombi esetén 5,5-5,2 l/100 km az átlag, lemerült akkumulátorral 11,0-10,7 l/100 km az érték. A változatlanul a legerősebb M-es autó címet viselő BMW XM Label esetén a szabványos fogyasztás 5,3 l/100 km, míg lemerült akkumulátorral 12,9 l/100 km az átlag.

