Ezt tudja az okos-ügyes lakókocsi!

Az elektrifikáció már a lakóautók és lakókocsik világát is elérte, de inkább csak tanulmányok szintjén léteznek az okos megoldásokat felvonultató járművek. Az Evotrex nevű startup már fogadja a megrendeléseket a PG5-ös lakókocsijára, amely az okos funkciók mellett egyedülálló energiamenedzsmentet is kap, a tervek szerint az első példányokat 2027első félévében adják át tulajdonosaiknak.

43 kWh-s akkumulátor van a lakókocsiban, meg benzines áramfejlesztő 75 literes tankkal

Fotó: Evotrex

Közel 5 tonnás saját tömegével az óriások közé tartozik a PG5 lakókocsi

Az egyszerűség kedvéért magas építésű, fémvázas lakókocsiról van szó, amellyel így nem csak közúton, de amennyire azt a 8,5 méteres hossz lehetővé teszi, könnyebb terepen is lehet közlekedni. Ennek érdekében a karosszéria alsó részét könnyen javítható műanyag védőburkolattal látják el, így a többrétegű, szigetelt falak nincsenek veszélyben. Elöl van egy hálószoba, középen kívülről is hozzáférhető konyha (283 literes hűtőszekrény, 2 indukciós főzőlap, kombinált mikro/air fryer/grill) és fürdőszoba található, a hátsó társalgó hálószobává alakítható, az ágyak mérete 152x202 cm.

A padlóban egy 43 kWh kapacitású LFP-akkumulátort helyeznek el, amely több forrásból is töltődik. A tetőn összesen 1,5 kW teljesítményű napelemet helyeztek el, emellett az egyik tengelyen van egy villanymotor is, amely intelligens vezérlést kap. Guruláskor energiát termel, emelkedőn pedig képes hajtással segíteni a haladást, tehermentesítve a vontató járművet – legyen szó belső égésű motorral szerelt vagy akkumulátoros-elektromos járműről. De van harmadik alternatíva is, egy benzines áramfejlesztőt rejt a vonórúd feletti burkolat, amelynek 75 literes tankja van, ez akár villanyautó-töltésre is használható – 12 kW a kimenő teljesítmény –, de áramszünet esetén akár egy okosotthon is működtethető megfelelő fali töltőhöz csatlakoztatva.