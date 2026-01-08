Ezt tudja az okos-ügyes lakókocsi!

Az elektrifikáció már a lakóautók és lakókocsik világát is elérte, de inkább csak tanulmányok szintjén léteznek az okos megoldásokat felvonultató járművek. Az Evotrex nevű startup már fogadja a megrendeléseket a PG5-ös lakókocsijára, amely az okos funkciók mellett egyedülálló energiamenedzsmentet is kap, a tervek szerint az első példányokat 2027első félévében adják át tulajdonosaiknak.
Közel 5 tonnás saját tömegével az óriások közé tartozik a PG5 lakókocsi
Az egyszerűség kedvéért magas építésű, fémvázas lakókocsiról van szó, amellyel így nem csak közúton, de amennyire azt a 8,5 méteres hossz lehetővé teszi, könnyebb terepen is lehet közlekedni. Ennek érdekében a karosszéria alsó részét könnyen javítható műanyag védőburkolattal látják el, így a többrétegű, szigetelt falak nincsenek veszélyben. Elöl van egy hálószoba, középen kívülről is hozzáférhető konyha (283 literes hűtőszekrény, 2 indukciós főzőlap, kombinált mikro/air fryer/grill) és fürdőszoba található, a hátsó társalgó hálószobává alakítható, az ágyak mérete 152x202 cm.
A padlóban egy 43 kWh kapacitású LFP-akkumulátort helyeznek el, amely több forrásból is töltődik. A tetőn összesen 1,5 kW teljesítményű napelemet helyeztek el, emellett az egyik tengelyen van egy villanymotor is, amely intelligens vezérlést kap. Guruláskor energiát termel, emelkedőn pedig képes hajtással segíteni a haladást, tehermentesítve a vontató járművet – legyen szó belső égésű motorral szerelt vagy akkumulátoros-elektromos járműről. De van harmadik alternatíva is, egy benzines áramfejlesztőt rejt a vonórúd feletti burkolat, amelynek 75 literes tankja van, ez akár villanyautó-töltésre is használható – 12 kW a kimenő teljesítmény –, de áramszünet esetén akár egy okosotthon is működtethető megfelelő fali töltőhöz csatlakoztatva.
Ezek után nem csoda, hogy az Evotrex ígérte szerint infrastruktúrától függetlenül több mint 7 napig biztosít teljes kényelmet – beleértve a fűtést és a hűtést is – a lakókocsi, ennek megfelelően méretezték a 227 literes frissvíz-tartályt is. Az Evotrex PG5-ös minden funkciója vezérelhető alkalmazásból is, a már említtet tengelyre épített villanymotor jóvoltából nincs szükség utólagos mozgatóra a szűk helyre bepakoláshoz, ráadásul nem kell ide-oda szaladgálni, hiszen van körkamera-rendszer is. A légrugózás segítségével tudja magát szintezni a jármű, pneumatikus támaszokat helyeztek el a sarkaknál. Gombnyomásra a hátfal lenyitásával 4 négyzetméteres fedett terasz jön létre – ez egy extra funkció, hiszen alapvetően a megpakoláshoz használható rámpát állítják meg vízszintesen. Ezek után nem csoda, hogy teljesen feltöltve 4,3-4,9 tonna a saját tömeg, azaz nagy méretű amerikai pickupokkal érdemes vontatni a PG5-öst, a Pioneer alapára 119 900 dollár (39,5 millió ft), míg a minden extrával felszerelt Atlas szintért 159 990 dollárt (52,7 millió ft) kérnek.