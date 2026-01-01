13 milliárd Ft értékben foglalt le motorkerékpárokat az FBI Top10-es körözött bűnözőjétől

Az egykori olimpikon, manapság drogkereskedőként tevékenykedő Ryan James Wedding elleni razziában több helyszínen tartottak házkutatást mexikói, kanadai és USA-beli rendvédelmi szervek, amely során mintegy 40 millió dollár értékűre taksált motorkerékpár-gyűjteményt foglaltak le. Az FBI tájékoztatása szerint egy felügyelet nélküli mexikói garázsban fedezték fel az 50 darab MotoGP-gépet.

40 millió dollár az értéke annak az 50 MotoGP-gépet tartalmazó gyűjteménynek, amit most foglalt le az FBI

Fotó: FBI

Klasszikus és modern MotoGP-gépeket foglalt le az FBI

A gyűjteményben Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovisioso, Loris Capirossi és Andrea Iannone gyári motorkerékpárjai mellett Marc Marquez 2012-es világbajnoki Moto2-es és Rossi 125 köbcentis világbajnoki Aprilia-motorkerékpárja is ott van. Az FBI arra is emlékeztet, hogy Ryan James Wedding továbbra is a Top10-es körözési listán található, 15 millió dollárt kínálnak annak, aki az elfogásához vezető információt szolgáltat róla. A kábítószerkereskedő különleges Mercedes-Benzét még nem bocsátották árverésre, várhatóan a MotoGP-motorkerékpárokkal együtt próbálnak majd túladni azon is egy közös árverésen.

