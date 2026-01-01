Hírlevél
motogp

13 milliárd Ft értékben foglalt le motorkerékpárokat az FBI Top10-es körözött bűnözőjétől

Szereti a MotoGP-gépeket a Top10-es körözési listán lévő drogkereskedő. Most már az FBI felügyelete alatt van az 50 motorkerékpár.
motogpautós hírfbirendőrség

Az egykori olimpikon, manapság drogkereskedőként tevékenykedő Ryan James Wedding elleni razziában több helyszínen tartottak házkutatást mexikói, kanadai és USA-beli rendvédelmi szervek, amely során mintegy 40 millió dollár értékűre taksált motorkerékpár-gyűjteményt foglaltak le. Az FBI tájékoztatása szerint egy felügyelet nélküli mexikói garázsban fedezték fel az 50 darab MotoGP-gépet.

Most már az FBI rendelkezik a különleges MotorGP-motorkerékpárok felett.
40 millió dollár az értéke annak az 50 MotoGP-gépet tartalmazó gyűjteménynek, amit most foglalt le az FBI
Fotó: FBI

Klasszikus és modern MotoGP-gépeket foglalt le az FBI

A gyűjteményben Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovisioso, Loris Capirossi és Andrea Iannone gyári motorkerékpárjai mellett Marc Marquez 2012-es világbajnoki Moto2-es és Rossi 125 köbcentis világbajnoki Aprilia-motorkerékpárja is ott van. Az FBI arra is emlékeztet, hogy Ryan James Wedding továbbra is a Top10-es körözési listán található, 15 millió dollárt kínálnak annak, aki az elfogásához vezető információt szolgáltat róla. A kábítószerkereskedő különleges Mercedes-Benzét még nem bocsátották árverésre, várhatóan a MotoGP-motorkerékpárokkal együtt próbálnak majd túladni azon is egy közös árverésen.
 

 

 

