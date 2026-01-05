A vasútnál sem akarták elhinni, mit művelt egy őrült autós a síneken

Egy olyan jelenet, amely még a tapasztalt vasúti alkalmazottakat is megdöbbentette, arra késztette az Infrabelt, a belga vasúthálózat üzemeltetőjét, hogy feljelentést tegyen a rendőrségen.

A térfigyelő kamerák felvételein egy autó látható, amely a vasúti sínekről felhajt egy országútra, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. A felvételt az Infrabel osztotta meg, azzal a szöveggel, hogy "néha őrült dolgok történnek a síneken."

Emiatt tett feljelentést a vasúttársaság:

A vasúttársaság szóvivője szerint a felvételek cégen belül is döbbenetet okoztak. "Elsőre még abban is kételkedtünk, hogy valódi-e, és nem mesterséges intelligencia felvétele" - fogalmazott a szóvivő. Az autóst egyelőre még nem találták meg, a rendőrség jelenleg a környék többi kamerájának felvételét elemzi.