Egymillóra büntettek egy nyugdíjast, egészen elképesztő ok miatt

Egy nyugdíjas nő egymillió forintos bírságot kapott, mert túl lassan egy hegyi úton. Minden fellebbezés eredménytelen volt.
autós hírbírságrendőrség

Egy 65 éves svájci nyugdíjas már 2458 frankkal, átszámítva egymillió forinttal tartozik, miután még 2022-ben megbüntették túl lassú vezetés miatt. Az ügyben tett minden fellebbezés eredménytelen volt, így emelkedett az eredeti 300 frankos (125 ezer forint) bírság a sokszorosára.

2022. február 20-án a berni nő egy barátjával ereszkedett le a Julier-hágón, miután részt vett egy híres lóversenyen St. Moritzban. Mindketten lovakat szállító járműben utaztak. Amikor Tiefencastelhez közeledtek, a kantoni rendőrség megállította őket: állítólag túl lassan vezettek, a kanyarokban a becslések szerint 15 és 20 km/h közötti sebességgel.

Egyetlen fellebbezés sem járt sikerrel

Bírságot ugyanakkor csak a nő kapott, a barátja nem. Az ügy egy névtelen bejelentéssel kezdődött: amikor félreállították őket, a rendőrök 175 autóból álló sort találtak mögöttük. Az utolsó fellebbezést nemrég utasították el, a bírságot azóta havi 50 frankos részletekben törleszti a megélhetési nehézségekkel küszködő nő.

 

