Egymillóra büntettek egy nyugdíjast, egészen elképesztő ok miatt

Egy 65 éves svájci nyugdíjas már 2458 frankkal, átszámítva egymillió forinttal tartozik, miután még 2022-ben megbüntették túl lassú vezetés miatt. Az ügyben tett minden fellebbezés eredménytelen volt, így emelkedett az eredeti 300 frankos (125 ezer forint) bírság a sokszorosára.

2022. február 20-án a berni nő egy barátjával ereszkedett le a Julier-hágón, miután részt vett egy híres lóversenyen St. Moritzban. Mindketten lovakat szállító járműben utaztak. Amikor Tiefencastelhez közeledtek, a kantoni rendőrség megállította őket: állítólag túl lassan vezettek, a kanyarokban a becslések szerint 15 és 20 km/h közötti sebességgel.

Egyetlen fellebbezés sem járt sikerrel

Bírságot ugyanakkor csak a nő kapott, a barátja nem. Az ügy egy névtelen bejelentéssel kezdődött: amikor félreállították őket, a rendőrök 175 autóból álló sort találtak mögöttük. Az utolsó fellebbezést nemrég utasították el, a bírságot azóta havi 50 frankos részletekben törleszti a megélhetési nehézségekkel küszködő nő.