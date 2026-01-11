Váratlan dolog történt a használt autók piacán

2025-ben a DataHouse adatai szerint 128 155 import használt autó került hazai forgalomba Magyarországon, ami 15,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, 110 961-es értéket. Noha ezzel öt éve nem látott szintre emelkedett a használtautó-import, ez a volumen továbbra is jelentősen elmarad a Covid-járványt megelőző időszak évi 155-160 ezres szintjétől. A használt személyautók behozatala különösen a második félévben élénkült meg, amikor az euróhoz mért forintárfolyam tartósan a 400 forintos szint alá esett: ennek az időszaknak a forgalma 8 százalékkal haladta meg az első féléves értéket.

Emelkedik a használt autó behozatal

Fotó: JóAutók.hu

A VW, az Opel és a Ford a legkedveltebb használt autó Magyarországon

„Nem véletlen, hogy ismét többen próbálnak szerencsét a nyugati autópiacokon: az árfolyamhatás miatt ugyanannyi pénzből jelenleg 6-8 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel korábban – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Ráadásul az euróban mért árak is kedvezőbbek lettek a néhány évvel korábbiaknál, akkor ugyanis az alkatrész-ellátási zavarokkal küzdő újautó-piacról áttevődő plusz kereslet a használtautó-piacon is komoly áremelkedést okozott.”

A JóAutók.hu előrejelzése szerint a jelenlegi piaci viszonyok mellett idén tovább élénkülhet a használt autók behozatala, bár a 2020 előtti évek szintjét valószínűleg továbbra sem közelíti majd meg. Ebben az időszakban a hazai vásárlók számára azt jelentett kiemelt vonzerőt, hogy egyre több európai országban vezettek be korlátozásokat a gyengébb környezetvédelmi besorolású autókra, ami ezekben a kategóriákban jelentős áresést okozott a kinti autópiacokon.



A behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt 12,8 százalékos részesedéssel, a második és harmadik helyen szinte holtversenyben az Opel és a Ford található 8,5-8,5 százalékkal. A sorban következő Audi 6,6 százalékos részarányt ért el. Az ötödik helyen a Toyota (5,8%) áll, a hatodik helyre pedig az évről évre erősödő Hyundai (5,1%) küzdötte fel magát.