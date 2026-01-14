Nem semmi, milyen csodás autó került elő a hó alól egy budapesti lakótelepen

Egy X. kerületi utcában egy Ferrari Romát is kint hagytak a havazásban, ami annál is inkább furcsa, mert a kommentek szerint az autónak amúgy van bérelt helye a mélygarázsban, amelynek bejárata előtt parkolt. A tulajdonos úgy gondolhatta, nem cukorból van a kocsi, jó helye lesz kint is.

A Ferrari Roma 3,9 literes V8-as biturbó motorja 620 lóerőt és 760 Nm-t teljesít, az erő nyolcfokozatú, duplakuplungos váltón keresztül jut el a hátsó kerekekhez. Mindez 3,4 másodperces százas sprintre teszi képessé az 1472 kilós autót, a 0-200 km/h 9,3 másodperc alatt tudható le.

Fotókon a havas Ferrari: