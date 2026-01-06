Veszélyben vannak az autósok – elmondjuk, miért

A téli útviszonyok fokozott odafigyelést követelnek minden közlekedőtől. Nem elég a járműveket előre felkészíteni a zord körülményekre, a volán mögött ülve sokkal nagyobb odafigyeléssel kell viselkedni annak érdekében, hogy biztonságosan célba érjünk. Ilyenkor meg kell osztani az úttestet a le nem takarított járda helyett ott közlekedő gyalogosokkal, nem látható úthibák leselkednek ránk, vagy csak rutintalan még téli körülmények között az elöl haladó autós, azért megy lassan. Fő a türelem!

A hóréteg alatt útburkolati jelek, kátyúk lapulhatnak, nem csak a csúszósság miatt veszélyesek a téli útviszonyok

Fotó: Mediaworks

Könnyen lehet, hogy kerülőre ítélnek minket a téli útviszonyok

Árokba csúszott autó, a kereszteződésben történt baleset miatt téli időjárási körülmények között jó eséllyel lehet arra számítani, hogy útlezárások miatt alternatív útvonalat kell keresni, ami vidéken akár több tíz kilométeres kerülőt is jelenthet főleg olyankor, amikor a mellékutakkal nem érdemes számolni, mert azok takarítására még nem jutott idő. Érdekes módon az emelkedőkön elakadó kamionok általában téli gumival szereltek, a gondot az jelenti, hogy a pótkocsit az áruszállításnak megfelelően pakolják meg (lerakodási sorrend), ami miatt a hajtott tengelyre nem mindig jut kellő terhelés. A lényeg, hogy téli időjárási körülmények között érdemes legkésőbb negyed jelzésnél tankolni, hogy biztosan legyen elég üzemanyag a célba éréshez, illetve elektromos autók használóinak a megszokottnál nagyobb ráhagyással kell közlekedni (amire amúgy is szükség van a nagy hidegben akár harmadával csökkenő hatótávolság miatt).

Jármű tetejéről repülő jég

Amíg a személyautók tetejéről viszonylag könnyen el lehet távolítani a havat/jeget (sajnos nem minden autóvezető tesz így...), a szabadidő-autók, kisbuszok és az autóbuszok teherautók esetén ez már nem feltétlenül oldható meg az út szélén. A járművezető felelőssége, hogy ezt megcsinálja, de erről sokszor „elfeledkeznek”, aztán meg következik a baleset. A tetőről a menetszél hatására elszabaduló jégdarab betöri a szélvédőt, ami manapság különösebb szemrebbenés nélkül félmillió forintos kárt jelent. Ha nem tudjuk kétséget kizáróan bizonyítani például fedélzeti kamerás felvétellel, ki a vétkes, akinek az autójáról lerepült a kárt okozó jégdarab, akkor saját zsebből, illetve a casco biztosítás terhére kell megoldani a javítást.