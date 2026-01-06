Veszélyben vannak az autósok – elmondjuk, miért

A téli útviszonyok fokozott odafigyelést követelnek minden közlekedőtől. Nem elég a járműveket előre felkészíteni a zord körülményekre, a volán mögött ülve sokkal nagyobb odafigyeléssel kell viselkedni annak érdekében, hogy biztonságosan célba érjünk. Ilyenkor meg kell osztani az úttestet a le nem takarított járda helyett ott közlekedő gyalogosokkal, nem látható úthibák leselkednek ránk, vagy csak rutintalan még téli körülmények között az elöl haladó autós, azért megy lassan. Fő a türelem!
Könnyen lehet, hogy kerülőre ítélnek minket a téli útviszonyok
Árokba csúszott autó, a kereszteződésben történt baleset miatt téli időjárási körülmények között jó eséllyel lehet arra számítani, hogy útlezárások miatt alternatív útvonalat kell keresni, ami vidéken akár több tíz kilométeres kerülőt is jelenthet főleg olyankor, amikor a mellékutakkal nem érdemes számolni, mert azok takarítására még nem jutott idő. Érdekes módon az emelkedőkön elakadó kamionok általában téli gumival szereltek, a gondot az jelenti, hogy a pótkocsit az áruszállításnak megfelelően pakolják meg (lerakodási sorrend), ami miatt a hajtott tengelyre nem mindig jut kellő terhelés. A lényeg, hogy téli időjárási körülmények között érdemes legkésőbb negyed jelzésnél tankolni, hogy biztosan legyen elég üzemanyag a célba éréshez, illetve elektromos autók használóinak a megszokottnál nagyobb ráhagyással kell közlekedni (amire amúgy is szükség van a nagy hidegben akár harmadával csökkenő hatótávolság miatt).
Jármű tetejéről repülő jég
Amíg a személyautók tetejéről viszonylag könnyen el lehet távolítani a havat/jeget (sajnos nem minden autóvezető tesz így...), a szabadidő-autók, kisbuszok és az autóbuszok teherautók esetén ez már nem feltétlenül oldható meg az út szélén. A járművezető felelőssége, hogy ezt megcsinálja, de erről sokszor „elfeledkeznek”, aztán meg következik a baleset. A tetőről a menetszél hatására elszabaduló jégdarab betöri a szélvédőt, ami manapság különösebb szemrebbenés nélkül félmillió forintos kárt jelent. Ha nem tudjuk kétséget kizáróan bizonyítani például fedélzeti kamerás felvétellel, ki a vétkes, akinek az autójáról lerepült a kárt okozó jégdarab, akkor saját zsebből, illetve a casco biztosítás terhére kell megoldani a javítást.
Nem látszik a tábla/felfestés
Ezekben a napokban a közútkezelők folyamatosan dolgoznak a síkosságmentesítésen, de így is előfordulhat, hogy nem látszik a felfestés, illetve a táblák tartalmát is el tudja takarni az oda lerakódott hóréteg. Utóbbi miatt az elsőbbséget szabályozó táblák formája egyedi – nyolcszög: STOP, csúcsára állított macisajt: elsőbbségadás kötelező –, így azok ilyen körülmények között is felismerhetőek. A nem látható felfestések az esetleg az út szélére letolt hóval együtt azt eredményezhetik, hogy például a kanyarodósávban lévők önhibájukon kívül az egyébként egyenesen haladó iránynak kiszabott keresztmetszetbe lógnak be – erre egyedül a türelem a megoldás, ha nincs lehetőség a biztonságos kerülésre.
Nyári gumi használat
Magyarországon csak ajánlás szinten létezik, hogy az évszaknak megfelelő abroncsot kell használni. A motorkerékpároknál klasszikus téligumit inkább a robogók számára kínálnak jellemzően 10-14 colos méretben – a futároknak minden körülmények között menniük kell –, efölött néhány kivételtől eltekintve négy évszakos vagy esőgumikat találni. A kétkerekűeknél arra állt rá a szakma, hogy a nagymotorok téli időjárási körülmények között a garázsban pihennek.
Az autóknál és könnyű haszonjárműveknél már nem okoz gondot a megfelelő téli vagy négy évszakos mintázatú téli abroncs beszerzése, de annak használatát nem írja elő kötelezően jogszabály. Ennek megfelelően ha télen olyan autós okoz balesetet, aki nyári abronccsal közlekedik, azt külön nem büntetik meg emiatt.
Nem látható az úthiba
Nem csak az útburkolati jeleket tudja eltakarni a hó, de bizony a kátyúkat is – amelyek száma az olvadás megindulásával ugrásszerűen megnő majd. Ilyenkor sajnos nincs sok esély arra, hogy a közút kezelője megtérítse a kárt, hiszen arra hivatkozhat, hogy ha a havas úton olyan gyorsan haladt az autó, hogy a kátyú kárt okozott a gumiban/felniben/felfüggesztésben, akkor nem az időjárási- és útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt a károsult.
Ugyanez igaz a hóréteg alatt megbújó padkára is, ha nekicsúszik az autó és abból kár származik, akkor nem az időjárási- és útviszonyoknak megfelelően haladt a károsult.