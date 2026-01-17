Figyelem, fontos tudnivalók az autópálya-matricákról!

Az idei évre is sokan választják az éves autópálya-matricákat. Az utazóközönség 2026. január 15-ig összesen közel 670 ezer darab éves érvényességű úthasználati jogosultságot vásárolt, melyek közül mintegy 200 ezer darab országos és több mint 467 ezer darab vármegyei jogosultság – közölte a 2026-os évre érvényes e-matrica-vásárlások alakulásáról Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke. Az éves országos és vármegyei e-matricák értékesítését tekintve mindig az év eleje a legerősebb időszak, azon belül is a január hónap. Az egyes hónapokat összehasonlítva ekkor vásárolják meg a legtöbb éves úthasználati jogosultságot a közlekedők. Ez logikus is, hiszen így tudják a legjobban kihasználni ezeket a típusú, összesen 13 hónapon át érvényes matricákat a közlekedők. Szerencsére egyre többen vannak, akik egy évre előre terveznek, míg 2023-ra közel 3,3 millió darab, 2024-re majd 3,6 millió, 2025-re pedig közel 3,7 millió darab éves úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők, legnagyobbrészt a magyar úthasználók – mondta el az éves jogosultságvásárlások tendenciájáról Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke.

Eddig 670 000 éves autópálya matricát vásároltak

Fotó: Magyar Közút

Januárban észszerű megvásárolni az éves autópálya matricát

A 2026-os évre mostanáig közel 670 ezer darab éves matricát vásárolt az utazóközönség, 95 százalékban magyar felségjelzésű járműre: az országosból mintegy 200 ezer darabot, a vármegyeiből pedig több mint 467 ezer darabot vettek összesen. Sokan már decemberben előre gondolkodtak és megvásárolták az idei e-matricájukat, hogy az új évben ezzel már ne is kelljen foglalkozniuk: 2025 decemberében, az előértékesítés három hete alatt összesen közel 160 ezer darab éves - mintegy 63 ezer darab országos és több mint 96 ezer darab vármegyei matricát vettek a közlekedők – fogalmazott Bartal Tamás – “A tavalyi évre összesen több mint 714 ezer darab éves országos és mintegy 3 millió darab vármegyei jogosultság kelt el. Azon ügyfeleinknek, akik idén is az egész évre érvényes jogosultság mellett döntenek, és még nem vették meg a 2026-os éves matricájukat, célszerű ezt január 31-én éjfélig – a 2025-ös éves matricák érvényességének végéig – megtenniük, nehogy elfelejtsék és véletlenül matrica nélkül közlekedjenek!”

Az éves országos és vármegyei matricák megvásárlásához társaságunk ez alkalommal is saját weboldalát ajánlja, ahol – bár anélkül is lehet, de – regisztrációval érdemes e-matricát venni. Az itt történő vásárlásnak számos előnye van, például, hogy az ellenőrzőszelvényt nem szükséges 3 évig megőrizni. Ez azért kifejezetten hasznos, mert erre a matricaazonosítót és a jármű adatait tartalmazó dokumentumra minden e-matricával kapcsolatos ügy intézéséhez szükség van, például, ha a matricánkat másik járműre szeretnénk átíratni, vagy ha rendszám-, felségjel- vagy díjkategóriaelírás miatt utólag korrigáltatnunk kell a járművünk adatait.

