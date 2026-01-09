Figyelem, korlátozzák a villanyautók fogyasztását!

Hírlevél
Aki nem tartja be a törvényi előírást, az kitiltják a piacról. Az aktuális villanyautók több mint 80%-a betartja a fogyasztás-limitet.
Amíg a belső égésű motorral szerelt autókat a flottafogyasztás alapján próbálják kiszorítani a piacról, az akkumulátoros-elektromos autóknál egyszerűen nem foglalkoznak a törvényhozók a fogyasztással, megelégednek annyival, hogy nincs helyi károsanyag-kibocsájtás. Egészen mostanáig, a világon elsőként Kína vezet be maximalizált fogyasztás-értéket villanyautók számára.

Amelyik kínai villanyautó nem tartja be a fogyasztás-korlátot, azt kivonják a piacról.
Tömeg és nem karosszéria alapján korlátozzák Kínában a villanyautók fogyasztását
Fotó: Hongqi

Átlagfogyasztás: vagy átállnak, vagy leállnak a kínai villanyautók

Képlettel számítják a fogyasztás-maximumot, egy 2 tonnás tömegű villanyautónál 15,1 kWh/100 km lehet a maximum. Lesz egy rövid átmeneti időszak, amely alatt a már piacon lévő autók gyártói haladékot kapnak az alkalmazkodáshoz, ami ha nem sikerült, le kell állniuk a kérdéses modell forgalmazásával, az új autóknak rögtön tudniuk kell a limitet. Aktuálisan a kínai piacon elérhető villanyautók több mint 80%-a alulmúlja a az engedékenyebb kínai szabvány alapján mért limitet. A törvény által megkövetelt mintegy 11%-os fogyasztáscsökkenés azt jelenti, hogy azonos kapacitású és tömegű akkumulátorral mintegy 7%-kal hosszabb hatótávolságra számíthatnak a használók.

 

 

