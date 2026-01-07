Forradalmi áttörés az akkumulátoroknál!

Ha nem is megváltás lesz, de kevésbé kényes a környezeti tényezőkre és gyorsabb töltést tesz majd lehetővé a lítium-ion telepek aktuális változatánál a szilárdtest-akkumulátor. Nem csoda, hogy az akkumulátor-technológiában élen járó kínai gyártók aktuálisan épp egymásra licitálnak, hogy mikor is indítják el az ilyen technológiával rendelkező villanyautójuk sorozatgyártását, de a többi autógyártó is hasonló vállalásokat tesz. Azonban az észt Verge Motorcycles beelőzte őket, hiszen a Donut Lab leányvállalatuk jóvoltából most bemutatták az ilyen technológiát használó motorkerékpárjukat.

Nem drágább a szilárdtest-akkumulátoros TS Pro, mint a korábbi változat

Fotó: Verge Motorcycles

Nem drágább a szilárdtest-akkumulátor, mint a korábbi generációs lítium-ion telep

Tavaly a Verge TS Pro motorkerékpárnál elérhető egyetlen akkumulátorral 349 km volt a hatótávolság és 35 percig tartott a töltés, addig a 2026-os modellévben a változatlan áron kínált alap akkumulátorral (már ez is szilárdtest-technológiás) marad a 349 km-es hatótávolság de 10 perc alatt 300 km-nyi energiát tud tölteni az akkumulátor. A felár ellenében kérhető nagyobb, 33,3 kWh kapacitású akkumulátorral már 595 km a hatótávolság és annál is 10 perc/300 km a töltési idő.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy szoftveresen lassítják le a töltést, hogy a motorosnak legyen ideje legalább egy kávét innia, amíg kábelen lóg a gép.

A motorkerékpár élettartamának megfelelő élettartamot ígérnek az akkumulátornak, amelynél nem kell félni az akkutűztől sem, a külső hőmérséklettől függetlenül változatlan teljesítményt (hatótávolság, energialeadás) kap a használó.

Fotó: Verge Motorcycles

Az új akkumulátorral egyszerre a Verge TS Pro megkapta a Donut 2.0 hátsó kerékbe épített hajtómotort is, amelynek 1000 Nm-es (!) nyomatékával 3,5 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást tesz lehetővé. A 2026-os CES kiállításon debütált a szilárdtest-akkumulátoros motorkerékpár, amelynek első példányai már az első negyedévben ott lesznek a vásárlóknál.

