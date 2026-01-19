Gyalázatos dolog történt egy súlyos baleset után az M1-esen, kamera rögzítette

Január 13-án, a reggeli órákban baleset történt az M1-es autópályán Hegyeshalom térségében. A baleset pontos oka nem látható a felvételen, de az látszik, hogy a külső korlát az ütközés erejétől megremegett, majd egy furgon az oldalán csúszva érkezett a külső sávon.

A mögötte/mellette érkező kamionos nagyot mentett: el tudta kerülni, hogy komolyabban ütközzön az oldalán csúszó furgonnal. A legmegdöbbentőbb jelenet azonban csak ezt követően jött: érkezett egy kisbusz, jelentősen lassított, majd elhajtott.

Felborult furgon, segítségnyújtást elmulasztó sofőr - videó:

Pedig a KRESZ szerint a segítségnyújtás mindenkinek kötelező. Ez nem opció, hanem kötelesség, a segítségnyújtás elmulasztása pedig bűncselekménynek minősül. Az autópálya-kezelő köszönetet mondott azoknak, akik a kisbuszossal ellentétben megálltak segíteni.

A balesetben szerencsére nem történt súlyos sérülés. Mint minden esetben, úgy most is átadták a felvételeket a rendőrségnek.