Gondolta volna? Nem szeretnek dugni a Ferrari-tulajdonosok!

Eddig több mint 330 000 Ferrarit értékesítettek, és ezeknek az autóknak a 90%-a még használatban van. Az elektromos átállás tekintetében még csak a hibrid modelleknél tartanak, de küszöbön áll az első akkumulátoros-elektromos autójuk leleplezése is. Azonban a vásárlókat még nem sikerült meggyőzni az elektrifikációról, hiszen ahogy a CarExpertnek elárulta a gyár, a telemetriai adatok alapján nem töltik az akkumulátorokat a plug-in hibrid modellek használói, sőt, állandóan Performance-módban haladnak, amikor megy a benzinmotor és hallják annak a hangját, az elektromos módot szinte egyáltalán nem veszik igénybe.

Házon belül fejleszti az akkumulátorait a Ferrari

Azonban van egy nem is olyan apró probléma ezzel: az állandóan minimális töltésen használt akkumulátor a tervezettnél gyorsabban degradálódik, azaz inkább előbb, mint utóbb fog cserére szorulni. Valószínűleg maga a gyár is számított hasonlóra, hiszen házon belül tartotta az akkumulátorfejlesztést, aminek köszönhetően a korábbi autók gazdái is élvezhetik a technológiai fejlődést – persze, ha kifizetik a csere költségét –, a LaFerrari számára például nemrég készítették el a legújabb kémiával megáldott, változatlan teljesítményű, de alacsonyabb tömegű akkumulátor-csomagot.

A Ferrari egyébként nem csak üzemanyag-megtakarításra használja a hibrid rendszert, de a menetdinamikát is javítják azzal, hogy például kigyorsításnál nem a belső égésű motor működését korlátozzák, hanem az energia-visszatermelés pillanatnyi növelésével csökkentik a kerékre jutó teljesítményt, ami összességében gyorsabb kigyorsítást tesz lehetővé.