Sok magyar autós nem tud erről a téli veszélyről, ezt kell tenni ellene

Az ország nagy részén továbbra is erősen téliesek az útviszonyok, a havas mellékutak miatt rengetegen közlekednek a kerekek környékén összefagyott hó- és latyaktömbökkel. Ez a jelenség komoly veszélyeket rejt, hasznos és szükséges megszabadulni a jégdaraboktól.

A jégtömbök egyrészt akadályozzák a kerekeket, csökkentik a kanyarodási sugarat és hirtelen ellenállást okoznak. Az éles jég koptathatja a gumit, egy-egy leszakadó törmelék pedig megrongálhatja a fékcsöveket. A hó befedheti az ABS-érzékelőket, a sós hólé pedig felgyorsítja a korróziót.

Hasznos tippek a megelőzésre

Megállás után, amíg még puha a hó, egy kefével óvatosan távolítsd el a nagyját. Ne rugdosd a kerékjáratot, mert a hidegben a műanyag dobbetét könnyen megrepedhet. A már ráfagyott jég ellen a meleg vizes, magasnyomású mosó a leghatékonyabb megoldás.

Fontos az indulás előtti ellenőrzés is: győződj meg róla, hogy a kerekek mindig szabadon tudnak forogni. Télen minden sofőrnek jobban oda kell figyelnie, erről részletesen ebben a cikkben írtunk.