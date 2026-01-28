Hírlevél
Magyarok is dolgoztak a Kia PV5-ös haszonjárművön

A Kia a villanymotoros teherautók piacán akar komoly szereplő lenni. Két évtized után térnek vissza a haszonjárművek piacára Európában.
A Kia Magyarország 2008-ban értékesítette a K2500-as utolsó példányait – az egyik darabot megtartotta magának, rendezvények szervezésénél veszik hasznát –, ezzel Európában felhagyott a haszonjárművekkel, helyette a személyautókra koncentrált, lásd Cee’d. Most azonban a konszern vezetése olyan célt tűzött ki a Kia márka elé, amihez mindent be kell vetni, Európában a következő 5 év alatt 49%-kal kell növelni az eladásokat. Ez már nem csak személyautókkal, úgyhogy visszatér a teherautók világába a dél-koreai márka. Mivel hosszú távon gondolkodnak, az akkumulátoros-elektromos járművek lesznek az új modellek (az előrejelzések 2030-ra a piac 45%-át adják ezek), a sort a PV5 nyitja, 2027-ben jön a PV7 és 2029-ben teszi teljessé a sort a PV9-es.

Sebestyén Marcell volt a formatervezője a Kia PV5 haszonjárműnek.
Fekete betétek védik a PV5 haszonjármű karosszériáját a sérülésektől
Fotó: Autó-Motor

Magyar szakemberek is dolgoztak az új Kia haszonjárművön

A Kia PV5 (ejtsd pívíöt) alapvetően városi feladatok ellátására született, ennek megfelelően a 3 méteres tengelytáv ellenére mindössze 11 méter a fordulókör átmérője; mivel a hosszú karosszériát a hátsó túlnyúlás megtoldásával állítják elő, ez igaz minden változatra. Az E-GMP.S műszaki alapot a haszonjárművek igényeihez igazították, előre került a hajtás és minden egyéb műszaki elem, a hátsó részben már csak az akkumulátor van a padlóban, így sikerült elérni a nagyon alacsony, 416 mm-es rakodási magasságot; a személyautó változatban 399 mm magasra kell fellépni a hátsó résznél. Utóbbit leginkább taxinak szánják, a normál két üléssoros változat mellett lesz majd olyan három üléssoros kialakítás is, ahol az anyósülés helyén csomagtartó lesz, középen két ülés, leghátul pedig három – ennél a padka felőli oldalról megközelíthető minden ülőhely, így gyorsan megy az utascsere.

Jól látszik a különbség az utasfülke- és a raktérpadló magasságában
Fotó: Autó-Motor

Róka Dániel már a kezdetekről, 2022 közepétől dolgozik az akkumulátoros-elektromos haszonjármű fejlesztésén, a családi háttere – édesapja nemzetközi viszonylatban dolgozó magánvállalkozó kamionsofőr – segítségével mind az üzemeltetők, mind az üzembentartók oldaláról pontosan tudja, milyennek kell lennie egy haszonjárműnek. Például a 12,9 colos központi érintőképernyő olyan szoftvert kapott, ami képes a megállók (rakodási pontok) és a töltések optimalizálásával megtervezni az útvonalat, illetve az üzemeltető saját flottakövető rendszerével is kompatibilis, azaz emiatt nem kell külön táblagépet/okostelefont használnia a sofőrnek. A dobozos változat rakterét úgy alakították ki, hogy oda a meglévő átépítők polcrendszerei gond nélkül beépíthetőek, a Kia nem csak európai, de importőri szinten, így Magyarországon is együttműködéseket kötött a helyi átalakítókkal.

Róka Dániel (b) a műszaki, Sebestyén Marcell (j) a formatervezés területen vett részt a PV5 fejlesztésében
Fotó: Peter Sorok / Kia

Ennél sokkal jobban látható eredménye is van a magyar kéznek, hiszen a PV5-ös külsejét Sebestyén Marcell rajzolta meg, azaz neki kellett a téglatestre szemrevaló ruhát húzni, miközben a praktikus szempontokat is szem előtt kellett tartani. De erről jobb, ha a formatervező maga beszél:

A bemutatót követően pár perces körre el tudtuk vinni a Kia PV5-ös haszonjárművet. A sors azt a fekete dobozos autót juttatta nekem, amiben már benne volt egy polcrendszer, utóbbi könnyen kivehető táskákat, számos apró fiókot és egy szálanyag-tartó felső polcot is tartalmazott. Minden ajtó felől van világítás-kapcsoló, a tetőt végigfutó LED-csíkok a raktér egészét megvilágítják, a raktér jobb oldalán van egy 250 V-os (16 A) konnektor, így nem kell rögtön adapterrel rohangálni ahhoz, hogy áramforrásként tudjuk használni az autót. Magasan van a vezetőfülke padlója, a kezelés egyértelmű azt követően, hogy az ember felfedezni, hogy az egyébként takarásban lévő jobb alsó bajuszkapcsolón (egyben irányváltó is a haladáshoz) van a motorindító gomb. A kormánytól balra van egy kicsit nehezen hozzáférhető (saját tömege miatt lecsukódó, ezért kétkezes mutatvány az elérés) fedett tároló, ahol a tesztautóban a menetlevél lapult.

Számos átalakítóval áll kapcsolatban a Kia, a vásárló rögtön a saját igényeihez alakíthatja a raktér belsejét
Fotó: Autó-Motor

Nagyon csendes az utastér, a nagy méretű oldalablakok lamináltak, a hajtómotor finom szabályozásával dolgoznak, így nem kell a menetstabilizálónak dolgoznia még akkor sem, ha alászedett kormánnyal ad a sofőr padlógázt. Egész jó a fékenergia-visszatérítés mértéke, és ezzel nagyjából a végére is értem a pár perc alatt szerzett tapasztalatoknak. A Kia nem csak a világrekord-hatótávolsággal akarja rábeszélni az embereket a PV5-ös haszonjármű vásárlására, hogy rögtön komplett járművet kapnak a saját igényeiknek megfelelően, egy finanszírozással, és a gyári minőségnek megfelelő berendezéssel. Személyautó fronton egyelőre normál ötszemélyes változatot kínálnak, de még az idén megjelennek a speciális taxi-változatok is.

Az új PV5-ös és a 2008-ban forgalomba helyezett K2500-as
Fotó: Autó-Motor

 

 

