Magyarok is dolgoztak a Kia PV5-ös haszonjárművön

A Kia Magyarország 2008-ban értékesítette a K2500-as utolsó példányait – az egyik darabot megtartotta magának, rendezvények szervezésénél veszik hasznát –, ezzel Európában felhagyott a haszonjárművekkel, helyette a személyautókra koncentrált, lásd Cee’d. Most azonban a konszern vezetése olyan célt tűzött ki a Kia márka elé, amihez mindent be kell vetni, Európában a következő 5 év alatt 49%-kal kell növelni az eladásokat. Ez már nem csak személyautókkal, úgyhogy visszatér a teherautók világába a dél-koreai márka. Mivel hosszú távon gondolkodnak, az akkumulátoros-elektromos járművek lesznek az új modellek (az előrejelzések 2030-ra a piac 45%-át adják ezek), a sort a PV5 nyitja, 2027-ben jön a PV7 és 2029-ben teszi teljessé a sort a PV9-es.

Fekete betétek védik a PV5 haszonjármű karosszériáját a sérülésektől

Fotó: Autó-Motor

Magyar szakemberek is dolgoztak az új Kia haszonjárművön

A Kia PV5 (ejtsd pívíöt) alapvetően városi feladatok ellátására született, ennek megfelelően a 3 méteres tengelytáv ellenére mindössze 11 méter a fordulókör átmérője; mivel a hosszú karosszériát a hátsó túlnyúlás megtoldásával állítják elő, ez igaz minden változatra. Az E-GMP.S műszaki alapot a haszonjárművek igényeihez igazították, előre került a hajtás és minden egyéb műszaki elem, a hátsó részben már csak az akkumulátor van a padlóban, így sikerült elérni a nagyon alacsony, 416 mm-es rakodási magasságot; a személyautó változatban 399 mm magasra kell fellépni a hátsó résznél. Utóbbit leginkább taxinak szánják, a normál két üléssoros változat mellett lesz majd olyan három üléssoros kialakítás is, ahol az anyósülés helyén csomagtartó lesz, középen két ülés, leghátul pedig három – ennél a padka felőli oldalról megközelíthető minden ülőhely, így gyorsan megy az utascsere.

Jól látszik a különbség az utasfülke- és a raktérpadló magasságában

Fotó: Autó-Motor

Róka Dániel már a kezdetekről, 2022 közepétől dolgozik az akkumulátoros-elektromos haszonjármű fejlesztésén, a családi háttere – édesapja nemzetközi viszonylatban dolgozó magánvállalkozó kamionsofőr – segítségével mind az üzemeltetők, mind az üzembentartók oldaláról pontosan tudja, milyennek kell lennie egy haszonjárműnek. Például a 12,9 colos központi érintőképernyő olyan szoftvert kapott, ami képes a megállók (rakodási pontok) és a töltések optimalizálásával megtervezni az útvonalat, illetve az üzemeltető saját flottakövető rendszerével is kompatibilis, azaz emiatt nem kell külön táblagépet/okostelefont használnia a sofőrnek. A dobozos változat rakterét úgy alakították ki, hogy oda a meglévő átépítők polcrendszerei gond nélkül beépíthetőek, a Kia nem csak európai, de importőri szinten, így Magyarországon is együttműködéseket kötött a helyi átalakítókkal.