A rendőrök is elképedtek, mennyivel száguldozott egy magyar teslás a havazásban

A megengedettnél jóval gyorsabban közlekedett egy autós Csongrád-Csanádban. A havazás sem zavarta a sofőrt.
Jelentősen túllépte a sebességhatárt egy Tesla vezetője, aki a havazás ellenére száguldozott Csongrád-Csanádban. A 60-as korlátozás ellenére a sofőr 125 km/h-s sebességgel közlekedett, amire a rendőrség is csak egy költői kérdéssel tudott reagálni.

A havazás sem lassította le a sofőrt

"Biztos, hogy jó ötlet ilyen útviszonyok mellett 60 helyett 125 km/h-val hasítani, ráadásul egy híd közelében, ahol fokozott csúszásveszélyre lehet számítani?" - írta a rendőrség, hozzátéve, hogy egyébként senki sem szeretne találkozni egy megcsúszott, irányíthatatlanul száguldó fémtömeggel.

A gyorshajtás miatt 140 ezer forintos közigazgatási bírságot kap az autó üzembentartója.

 

