Ahogyan 20 év alatt megszokhattuk, megszámlálhatatlan különlegességet és élményt ígér hazánk és a térség legnagyobb autós-motoros szezonnyitó rendezvénye, a 2026-os UNIX-AMTS. A Hungexpót benépesítő show felhozatalában az autózás minden szegmensét lefedő kiállítások, színes motorsport események, valamint kortól és nemtől független családi programok is szerepelnek. Egy belépő áráért a vásárváros teljes területét elfoglaló nyolc pavilon, valamint hatalmas szabadtéri terület kínálatában ezernél is több járműkülönlegességet, 10 tematikus rendezvényt, Off-Road és Drift Show-t is láthatnak az odalátogatók, mindemellett ráadásul egy egyedi Porsche 911 kabrióval is gazdagabban térhet haza valamelyik szerencsés látogató.

Tuningolt Porsche 911 kabriót lehet nyerni a jubileumi AMTS-en

Fotó: AMTS

385 lóerős Porsche 911 kabrió a jubileumi nyereményautó

A jubileumi tuningalapot egy 2009-es évjáratú Porsche 911 Carrera 4S adja, melyet gyárilag hathengeres boxermotor és 385 lóerő hajt. A show történetének legértékesebb és legexkluzívabb nyereményautójának átépítési munkálatai szokás szerint az érdeklődők szeme láttára, élőben folynak majd. A helyszín tavalyhoz hasonlóan a budai Etele Plaza első szintje lesz, ahol a Fashion Átriumban január 15-től az AMTS szakemberei ízekre szedik az autót, majd a komplett belterét, futóművét, valamint a teljes külső megjelenését minőségi komponensekkel teszik egyedivé. Az autót az idei UNIX-AMTS bármely látogatója megnyerheti. A sorsoláson való részvétel feltétele akár egyetlen felnőtt, VIP, vagy családi jegy megvásárlása, mellyel tulajdonosa online regisztrálhat a nyereményjátékon – ezután pedig már csak a sorsoláson kell izgulni!

Az UNIX – Autó, Motor és Tuning Show 2026 programjai:

Carstyling.hu Tuning Show – hazánk legnagyobb, nemzetközi autótuning showja Új autók és motorok – márkák, kereskedések, kiegészítők és a háttéripar bemutatkozása Háttéripari Kiállítás – UNIX VIP stand, a legnagyobb szervizpartnerek találkozóhelye Classic Automobil Show - restaurált klasszikus autók, veteránok, oldtimerek Fast & Furious Family és GTA Live Show – vadonatúj, látványos bemutatók, egyenesen Amerikából! DRIFT és GYMKHANA Show – A látványos autósportok exkluzív bemutatkozása OFF-ROAD Show – Minden, ami terepautó, látványos, épített pályán Hot Rod Show és Motorépítő Verseny – döbbenetesen átépített veterán járművek kiállítása Tuning találkozó és kiállítás - több száz magánépítő és klub bemutatkozása Meglepetés program

A január 15-én, reggel 10 órától induló munkálatok egy mini-autókiállítás keretei között folynak majd, minden nap 18 óráig. Az elkészült nyereményautót pedig január 20-án lehet megtekinteni ugyanitt, de az UNIX-AMTS 2026-ig is még számos helyen rendezvényen találkozhatnak vele az érdeklődők. A nemzetközi UNIX - Autó, Motor és Tuning Show idén is több mint 135.000 négyzetmétert tölt meg élménnyel, múlt, jelen és jövő autó- és motorcsodái kíséretében, március 13-15. között a Hungexpón. A rengeteg, látnivalókban gazdag kiegészítő program, verseny és bemutató pedig garantáltan kivételes szórakozást kínál valamennyi korosztálynak, a család minden tagjának!

