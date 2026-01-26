Hihetetlenül sok a töltőkábellopás!

Európában a politika akarata szerint közép- és hosszú távon csak villanyautók lesznek az utakon. Nagy-Britanniában már rövidtávon is ezt a cél, aminek megvalósítása most egy újabb akadállyal néz szembe. Az utóbbi hetekben-hónapokban jelentősen megnőtt a töltőkábel-lopások száma, aktuálisan napi két töltőt fosztanak meg a réztartalmuk miatt értékes kábelektől. Ez nem csak az elektromos autók használóinak okoz kellemetlenséget, de az üzemeltetők kiadásait is jelentősen növeli.

Különféle módszerekkel igyekeznek védekezni a szolgáltatók a töltőkábel-lopás ellen

Fotó: Instavolt

A bűnöző 15-25 fontot keres, az üzemeltetőnek 1000 font kiadás a töltőkábel-lopás

A bűnözők 15-25 font közötti összeget kapnak egy-egy kábelért a hulladékfém-telepeken, ehhez képest a villanyautó-töltő üzemeltetőjének mintegy 1000 fontba kerül a pótlás, és erre még rájön a kiesett üzemidő okozta kár. Volt olyan töltőpont-üzemeltető, ahol megduplázódtak a kábellopások, de Nagy-Britannia-szerte rohamosan emelkedik ennek a bűncselekménynek a száma, hiszen egyre több helyen vannak elektromos töltőpontok. Az üzemeltetők azt akarják elérni, hogy a kritikus infrastruktúra részévé nyilvánítsák az elektromos töltőket, így a rendőrség is jobban odafigyelne a kábellopásokra. Valószínűleg a korábban katalizátor-lopásokra szakosodott bandák tértek át a kevesebb munkával járó töltőkábel-lopásra, előbbi bűncselekmények száma meredeken csökken. A bűnözők átállását a könnyebb munka mellett az a tény is segíti, hogy emelkedik a réz ára a világpiacon.

