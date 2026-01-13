Sokk az M30-ason: előzték a hókotrókat, baleset lett belőle

A hatályos KRESZ szerint tilos megelőzni a téli elhárításban részvevő, konvojban közlekedő hókotró járműveket. Ennek ellenére előbb két kamion, majd nem sokkal később több személyautó is úgy döntött az M30-as autópályán, hogy nem döcög tovább a hókotrók mögött.

Az autópálya-kezelő szerint néhány órával később, ugyanezen az autópályán egy kamion neki is hajtott egy síkosságmentesítést végző járműnek. A kamionos szó nélkül elhagyta a helyszínt.

Videón, ahogy többen is megelőzik a hókotró járműveket:

A hókotrók legfeljebb 60 km/h-val haladhatnak, ennél nagyobb sebességnél sem az ekézés (hókotrás), sem a sózás nem lenne hatékony, mert a nagyobb sebesség miatt nem jutna elég só a pályára. Előzni már csak azért is tilos, mert a konvoj előtt gyakran már vagy még nem tiszta a pálya, a télies útviszonyok miatt az előzés miatti gyorsítás megcsúszáshoz, balesethez vezethet.