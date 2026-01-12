Nézni is fáj, mivel állt neki a hótakarításnak egy magyar autós

Az elmúlt napokban rendszeres programmá vált a hótakarítás minden olyan autós számára, aki nem olyan szerencsés, hogy zárt (és akár fűtött) garázsban parkolhatja le a kocsiját. Mivel az utóbbi években kicsit elszoktunk a hótól, nem mindenki készült fel a megfelelő kellékekkel sem, így kaphatott szerepet egy hólapát is egy autótakarítás során.

A videón látható nő valószínűleg nem jókedvében használt hólapátot, hanem azért, mert csak ez volt kéznél. A fényezés aligha hálálta meg a durva beavatkozást, de a hó legalább eltűnt a kocsiról, és el lehetett indulni vele. Sokszor ez a legfontosabb.

Így takarít autót egy hólapát: