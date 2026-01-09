Hómunkagép okozott balesetet az autópályán!

Télies útviszonyok, enyhén havas sávokkal az egyik ohiói autópályán, legalábbis az eseményeket rögzítő kamion menetirányában. Gyér a forgalom, mindaddig, míg a szembejövő oldalon megérkezik a hómunkagép.

Nem autópályára való!

A csigás gyűjtőasztalos, hóágyúval operáló gép nagy nyomással lövi át a havat a másik útpályára, ahol az be is töri az egyik személyautó szélvédőjét, minek következtében megpördül, majd a sztráda melletti rézsűre csúszik. A leírás szerint az átzúduló, nehéz latyak a kamion egyik fényszóróját is betörte. A balesetben az a megdöbbentő, hogy olyan munkagép okozta, amelynek nem lett volna keresnivalója az autópályán! A baloldali hóágyú-profillal maximum egy nyomsávos úton dolgozhatott volna, az úttest melletti területre hányva a havat. Néha bizony nem elég, ha mi magunk odafigyelünk, különösen a tél hozhat veszélyes szituációkat az utakon.