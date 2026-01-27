Hoppá: ilyen Daciát sem láttunk még!

A Dacia márkát csak Európának és Észak-Afrikának kínálják, a világ többi részén az autókat Renault márkanéven árulják. A harmadik generációs Duster is most érkezett meg ezekre a piacokra, és rögtön sokat finomítottak a megjelenésen. Nem a márkajelzés, hanem a típusnév határozza meg a hűtőrács megjelenését, a menetfény a fényszóró felső peremére került, a lökhárítóban lévő ezüst betét trapéz alakú. Kisebb méretű betét kerül az első ajtókra, hátul fekete betét kerül a csomagtérajtóra, amelyben elhelyezik a lámpákat összekötő piros LED-csíkot, a lökhárítóba furcsa ezüst keret kerül.

Típusnév olvasható a Renault Duster hűtőrácsán, trapéz alakú az ezüst betét

Fotó: Renault

Nem a spórolásról szól a Renault Duster

Teljesen új a Renault Duster műszerfala, de úgy, hogy azért a részletek nem változtak a Dacia Dusterhez képest. A 7 vagy 10,25 colos digitális műszeregység nem olyan mélyen kerül elhelyezésre, hiányzik a telefontartónak helyt adó rész, ezért úgy tűnik, mintha nagypanelos lenne a műszerfal; a 10,1 colos központi érintőképernyő szériafelszerelés és a Google Gemini segéddel dolgozik a fejegység. Amíg a román márkánál a strapabíró anyagok az uralkodóak, a franciák kifejezetten igényes anyagokat használnak a belső térben, eltérő a műszerfalpárna formája is. A levegő tisztaságáról PM2.5-ös szűrő gondoskodik, elérhető ülésszellőztetés is az első sorban.

Alapmotorként az 1,0 literes háromhengeres turbót kínálják 100 LE/160 Nm teljesítménnyel, a váltó hatfokozatú, kézi kapcsolású. A következő lépcső az 1,3-as négyhengeres turbómotor 160 LE/280 Nm-rel és hatfokozatú duplakuplungos váltóval. A csúcsot a 160 LE rendszerteljesítményű, 1,8-.as szívómotort használó öntöltő hibrid hajtás jelenti. A Renault Duster kezdetben csak elsőkerékhajtással készül, elsőként Indiában dobják piacra, de Dél-Afrikába és a Közel-Keletre is exportálják majd.

