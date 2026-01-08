Eladó Magyarország egyik leghíresebb használt autója, az árától el fog ájulni

Egy friss hirdetés szerint eladóvá vált az ország egyik leghíresebb használt autója, vagyis a Hummer, amely 2012-ben elsüllyedt a Balatonban. A fotók alapján kétség sem fér hozzá, hogy ugyanarról a hatliteres, 325 lóerős V8-as motorral szerelt autóról van szó, amely annak idején az egyik főszereplője volt egy balul elsült kalandnak.

2012-ben egy hideg téli napon először egy autó hajtott rá a befagyott tó jegére Balatonakarattya közelében, amely alatt a 10–15 centiméter vastag jég nem bírta a terhelést, és beszakadt. A sofőr értesítette ismerősét, hogy segítsen kihúzni a járművet, ám a mentésre érkező második Hummer is ugyanarra a sorsra jutott.

Hummer a Balatonban (Fotó: Porthole.hu)

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság akkori közlése szerint a járművek mintegy 30 méterre voltak a parttól, amikor a jég megadta magát, és körülbelül 80–100 centiméter mély vízbe süllyedtek. A két autót végül egy balatonfűzfői vállalkozó segítségével, speciális eszközökkel sikerült kiemelni.

Most, több mint egy évtizeddel később a történet egyik főszereplője új fejezethez érkezett. Az eladó állítása szerint a Hummer üzemképes, jó állapotban van, és akár napi használatra is alkalmas – írta a Bpiautosok.hu. Az ára elég borsos, majdnem 15 millió forint, de az eladó szerint a „reklámértéke is nagy."