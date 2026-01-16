Így lehet még olcsóbb a villanyautózás!

Megvannak az első információk, milyen keretek közé próbálják szorítani a kifejezetten Európára szabott villanyautókat Brüsszelben. Persze ezek egyelőre még nemhivatalos információk, végleges paramétereket majd a járművek besorolását szabályozó 2018/858-as EU rendelet módosítása után tudunk, de addig is itt vannak a főbb keretszámok.

A hírek szerint nagyra nőtt kisautók férnek majd bele az M1E villanyautó-kategóriába

Fotó: Volkswagen AG

Olcsó bekerülési és fenntartási költséggel csábítanak majd az M1E villanyautók

Manapság nagyra nőtt kisautónak lehet nevezni azt a 4,2 méteres hosszt, ami az M1E kategória maximumát jelenti, ezen belül más megkötés nem lesz, tehát a szélesség és magasság tekintetében nem várható korlátozás. Nem a hajtómotor teljesítményét korlátozzák, hanem az autók tömegét, 1,5 tonna alatti saját tömeggel lehet csak szerepelni az M1E osztályban. Azért éri majd meg a gyártóknak részt venni itt, mert ezekhez a villanyautókat 1,3-as szorzóval számolják be a flottafogyasztásba. A másik fontos megkötés, hogy az M1E kategória meghatározásához legalább 10 évig nem nyúlnak, így a gyártók hosszú életciklussal számolhatnak, ami a megtérülést javítja. Miután az Európai Bizottság véglegesíti az M1E kategória kereteit, azt követően még a tagállamoknak is el kell fogadniuk a szabályozást – bár ez utóbbi csak formaság lesz. A tagállamok várhatóan különféle kedvezményekkel igyekeznek majd a vásárlók számára attraktívvá tenni az M1E villanyautókat, adókedvezmények mellett például olcsóbb parkolási tarifa bevezetésével.

