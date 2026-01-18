Így muzsikál a szívó V16-os Bugatti a hóban

Egy-egy típus tesztelése nem állhat le extrém időjárási körülmények között sem, sőt, olyan tapasztalatokat lehet szerezni a konstrukcióról, amire egyébként nem lenne lehetőség. Például az új Bugatti Tourbillonról is tudjuk már, milyen szépen muzsikál a V16-os szívómotorja, amikor épp hóeltakarításra használják a 40 centis hóban.

Elég erős a hóeltakarításhoz az új Bugatti

Fotó: Youtube

Remekül szól padlógázon a Bugatti V16-os szívómotorja

Maga Mate Rimac ül a volán mögött, és azt kell mondani, hogy hóekének is remekül beválik az 1800 lóerős plug-in hibrid hajtással szerelt szuperautó. Bár jellemzően nem ez lesz majd a felhasználási területe...