Közben a közúti igazgatóságok maximális erőbedobással dolgoztak — már két n appal korábban készenlétben állt minden ember és gép. A meteorológusok ugyanis nagyon pontosan jelezték a markáns időjárásváltozást. Egyúttal figyelmeztették az illetékes vállalatokat, köztük a közúti igazgatóságokat is. A kijelölt utakat ennek köszönhetően még a havazás előtt sikerült felszórni, ami a későbbi hóeltakarítást megkönnyítette. Az országutakon több mint 1000 géppel tízezren dolgoztak, Budapesten pedig 120 gép és ötezer ember — többségük alkalmi hómunkás — takarította a havat. A kilenc közúti igazgatósághoz közel 100 üzem mérnökségi géptelep tartozik. A tulajdonukban lévő hóeltakarító és sikosságmentesítő eszközök

átlagéletkora 15—20 év. Többségüket az 1969-es tél után szerezték be. A saját géppark mellett hasonló minőségű, úgynevezett készenléti állományra is

számíthatnak. Ez nagyjából 800 traktor, lánctalpas jármű és erőgép, amelyeket vállalatoktól, mezőgazdasági

üzemektől bérelnek, kezelőkkel együtt. Most valamennyit munkába fogták.

Az utak vasárnap délben kezdtek járhatatlanná válni, s hogy a szél egyre csak fújt, a helyzet gyorsan romlott. Hiába lett volna több gép — ilyen szélfúvásban a hóeltakarítás nem lehet hatékony. Épp ezért egy ideig csak a mentésre lehetett koncentrálni és a fontos szállításokhoz az út biztosítására. Keddre csillapodott a szél, és gyakorlatilag már aznap sikerült járhatóvá tenni a főútvonalhálózatot. Ha nem is teljes szélességben, de már megindulhatott rajtuk a forgalom. Az alsóbbrendű utakon csütörtökre érték el ezt az eredményt. Ez a nap azonban meghozta az ónosesőt,

és korcsolyapályává változtak az utak, ami igencsak próbára tette az embereket és a gépeket is. A szolgálat majd mindenütt 48 órán át tartott egyfolytában. A gépek hamarabb dőltek ki, mint kezelőik.

A Pest és Nógrád megyéért felelős Budapesti Közúti Igazgatóság műszaki igazgatóját elkísértem egyik körútjára , közben a monori és a ceglédi üzemmérnökséghez is benéztünk. Úgy érzem, bárhová mentünk volna, ugyanezt látom: fáradtan, ám zokszó nélkül, becsülettel helytálló munkatársakat. A gépekkel, amelyek többsége gázolajjal üzemel, elég sok volt a baj, a nagy hidegben megdermedt az üzemanyag a tankokban, vezetékekben. A munkagépek fagyás miatt is javításra szorultak. A gépjavító műhelyekben éjjel-nappal folyt a munka. A mezőgazdasági üzemek télre leállított, gázolajjal működő gépeit is csak kínnal-keservvel tudták beindítani. Az biztos, hogy a külső szervek nagyteljesítményű gépeit még jobban be kell szervezni és felkészíteni.

Tény, hogy ilyen nagy telek csak ritkán köszöntenek ránk, azért a meglepetésből hamarabb térhettünk volna magunkhoz. A mezőgazdasági üzemek kezdettől fogva segítettek magukon, a tanácsok is bevetették gépeiket, később megmozdultak az iparvállalatok, majd lassan a lakosság is. Külön köszönet illeti a katonákat, ők többek közt kétezer embert mentettek ki a hófogságból.

Tanulságok — főleg így utólag — szép számmal levonhatók. Ha nem is mindet, de néhányat megemlítünk. Hogy elszoktunk az igazi téltől, az bizony meglátszott. Az is kitűnt, hogy bajba n sokan hajlamosak segítségre várni, inkább mint magukon segíteni. A lakosság bizony korábban is lapátot foghatott volna. A felhívások azért előbb-utóbb megtették a hatásukat. Közlekedési kultúránk alacsony színvonala ezekben a napokban sem maradt rejtve. Az autóvezetők között szép számmal akadtak fegyelmezetlenek, felelőtlenek. Sokan a kritikus időkben is ragaszkodtak a kocsihoz: útra keltek, ráadásul lezárt útszakaszokra is vidáman behajtottak. Mindezek eredménye volt a rengeteg, úton-útszélen rekedt autó. Nem csak a bátran útra kelő vezetők és utasaik mentése okozott sok gondot, hanem elhagyott járműveik is megnehezítették, olykor hosszabb-rövidebb időre meg is akadályozták a hóeltakarítást.