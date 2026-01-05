A mostani időjárás adta az apropót, hogy felidézzük a 39 évvel ezelőtti brutális havazást. Cikkünkben megelevenedik az Autó-Motor archívumának 1987-es, 5. lapszáma, a korabeli írást szó szerint közöljük!
„Rekord-döntő tél volt az idei, az biztos. Hogy hány csúcs lett a múlté, pontosan nem tudom, de hogy a közlekedésé közéjük tartozott, azt igen. Mert máskor is volt dermesztő hideg, nagy hó, szélvihar, ónoseső — de hogy mindezt együtt, vagy gyorsan egymás után kapjuk a nyakunkba, arra senki sem emlékszik. Most aztán m inden összejött, ráadásul országosan: 48 órán át egyfolytában szakadt a hó, közben feltámadt és több mint 50 órán át fújt a viharos szél, a hideg Budapesten 44 éves csúcsot döntött meg, végül még az ónoseső is megtette a magáét.
Az ország szilárd burkolatú útjaira több mint 200 millió köbméter hó esett, ebből a budapesti utakra és járdákra úgy 10 millió köbméter jutott.
Ez a hótakaró centiméterben kifejezve is tekintélyes méretű volt: a Dunántúlon például 50—60, Budapesten „csak” 40 cm. A szélerősség Budapest belvárosában a 75—80 km/órát is elérte, s az országban sok helyen 80—100 km/órás sebességű szél építette a hóakadályokat. A híres, régi nagy telek többnyire csak egy-egy országrészt érintettek (mint például 1963-ban, 1964-ben, 1968-ban és 1985-ben). Mostanihoz hasonló keménytél 1969 decemberében volt, csakhogy az országos havazás, hófúvás mellett akkor ilyen hideg nem volt.
És forgalom sem — hogy végre a saját portánkra érjünk. Azóta tízszeresére nőtt közútjainkon a személyautók száma, a teherautóké pedig háromszorosára. Az ország útjain a zavartalan téli forgalom biztosítása a közúti igazgatóságok feladata. Amikor a télre felkészülnek, átlagos körülményeket vesznek figyelembe. Ám a Közlekedési Minisztériumnak van egy háromfokozatú készültségi terve. Ebben szerepel az is, hogy kritikus helyzetben koordinációs bizottságot kell összehívni. Ez — a rendkívüli közlekedési és ellátási gondok miatt — most is megtörtént. Január 11-én, vasárnap
alakult meg és nyolc napon át irányította a teendőket az országos tárcaközi koordinációs operatív bizottság Urbán Lajos közlekedési miniszter vezetésével.
Közben a közúti igazgatóságok maximális erőbedobással dolgoztak — már két n appal korábban készenlétben állt minden ember és gép. A meteorológusok ugyanis nagyon pontosan jelezték a markáns időjárásváltozást. Egyúttal figyelmeztették az illetékes vállalatokat, köztük a közúti igazgatóságokat is. A kijelölt utakat ennek köszönhetően még a havazás előtt sikerült felszórni, ami a későbbi hóeltakarítást megkönnyítette. Az országutakon több mint 1000 géppel tízezren dolgoztak, Budapesten pedig 120 gép és ötezer ember — többségük alkalmi hómunkás — takarította a havat. A kilenc közúti igazgatósághoz közel 100 üzem mérnökségi géptelep tartozik. A tulajdonukban lévő hóeltakarító és sikosságmentesítő eszközök
átlagéletkora 15—20 év. Többségüket az 1969-es tél után szerezték be. A saját géppark mellett hasonló minőségű, úgynevezett készenléti állományra is
számíthatnak. Ez nagyjából 800 traktor, lánctalpas jármű és erőgép, amelyeket vállalatoktól, mezőgazdasági
üzemektől bérelnek, kezelőkkel együtt. Most valamennyit munkába fogták.
Az utak vasárnap délben kezdtek járhatatlanná válni, s hogy a szél egyre csak fújt, a helyzet gyorsan romlott. Hiába lett volna több gép — ilyen szélfúvásban a hóeltakarítás nem lehet hatékony. Épp ezért egy ideig csak a mentésre lehetett koncentrálni és a fontos szállításokhoz az út biztosítására. Keddre csillapodott a szél, és gyakorlatilag már aznap sikerült járhatóvá tenni a főútvonalhálózatot. Ha nem is teljes szélességben, de már megindulhatott rajtuk a forgalom. Az alsóbbrendű utakon csütörtökre érték el ezt az eredményt. Ez a nap azonban meghozta az ónosesőt,
és korcsolyapályává változtak az utak, ami igencsak próbára tette az embereket és a gépeket is. A szolgálat majd mindenütt 48 órán át tartott egyfolytában. A gépek hamarabb dőltek ki, mint kezelőik.
A Pest és Nógrád megyéért felelős Budapesti Közúti Igazgatóság műszaki igazgatóját elkísértem egyik körútjára , közben a monori és a ceglédi üzemmérnökséghez is benéztünk. Úgy érzem, bárhová mentünk volna, ugyanezt látom: fáradtan, ám zokszó nélkül, becsülettel helytálló munkatársakat. A gépekkel, amelyek többsége gázolajjal üzemel, elég sok volt a baj, a nagy hidegben megdermedt az üzemanyag a tankokban, vezetékekben. A munkagépek fagyás miatt is javításra szorultak. A gépjavító műhelyekben éjjel-nappal folyt a munka. A mezőgazdasági üzemek télre leállított, gázolajjal működő gépeit is csak kínnal-keservvel tudták beindítani. Az biztos, hogy a külső szervek nagyteljesítményű gépeit még jobban be kell szervezni és felkészíteni.
Tény, hogy ilyen nagy telek csak ritkán köszöntenek ránk, azért a meglepetésből hamarabb térhettünk volna magunkhoz. A mezőgazdasági üzemek kezdettől fogva segítettek magukon, a tanácsok is bevetették gépeiket, később megmozdultak az iparvállalatok, majd lassan a lakosság is. Külön köszönet illeti a katonákat, ők többek közt kétezer embert mentettek ki a hófogságból.
Tanulságok — főleg így utólag — szép számmal levonhatók. Ha nem is mindet, de néhányat megemlítünk. Hogy elszoktunk az igazi téltől, az bizony meglátszott. Az is kitűnt, hogy bajba n sokan hajlamosak segítségre várni, inkább mint magukon segíteni. A lakosság bizony korábban is lapátot foghatott volna. A felhívások azért előbb-utóbb megtették a hatásukat. Közlekedési kultúránk alacsony színvonala ezekben a napokban sem maradt rejtve. Az autóvezetők között szép számmal akadtak fegyelmezetlenek, felelőtlenek. Sokan a kritikus időkben is ragaszkodtak a kocsihoz: útra keltek, ráadásul lezárt útszakaszokra is vidáman behajtottak. Mindezek eredménye volt a rengeteg, úton-útszélen rekedt autó. Nem csak a bátran útra kelő vezetők és utasaik mentése okozott sok gondot, hanem elhagyott járműveik is megnehezítették, olykor hosszabb-rövidebb időre meg is akadályozták a hóeltakarítást.
A kocsi kiszabadítása a hó fogságából a tulajdonos feladata. A parkoló kocsik késleltették a hó elszállítását is. Főképp Budapesten: h iá b a tisztítottak meg nagy parkolókat, kevesen vitték oda autójukat. Ám annál több „szemfüles” akadt, aki a letakarított megállókat, rakodóhelyeket használta
megálláshoz, sőt parkoláshoz. Az is szót érdemel, hogy miként indultak útnak bátor autósaink a hófúvásban. Magabiztosan — ez természetes. Ám legtöbben lapát, hólánc, élelem nélkül, a tank alján lötyögő üzemanyaggal.
A zord idők költségeiről, a károkról pontos adatokat még nem tudunk. Csak a hóeltakarításra országosan több mint 200 millió forinttal többet
kellett fordítani, mint más teleken. De hogy valami bíztatót is mondjunk: a biztosítónál rég nem látott, valódi holtszezon volt, ugyanis nagyon kevés baleset történt. És hála az időben jött megmentőknek, autóban, más járműben nem fagyott meg senki.”