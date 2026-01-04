Itt a tuti recept a parkolási para ellen!

Hírlevél
Néhány egyszerű mozdulat és jön a sikerélmény.
A dolog nem is olyan bonyolult, a kisokos most a párhuzamos parkolás receptjét mutatja be. Ha két gépkocsi közé szeretnénk beállni, először természetesen mérjük fel, befér-e a mi kocsink a kiszemelt helyre. Ha mehet a manőver, először guruljunk előre addig, hogy a visszapillantó tükrök kb. egy vonalba kerüljenek, majd a kormányt ütközésig jobbra forgatva kezdjünk el tolatni.

@hypermix_id The easiest way to parallel park in one smooth move #carhacks #knowledge #parallelparking #SatuKontenTiapHari ♬ suara asli - Hypermix

Nem kell kapkodni!

Az óvatos tolatás közben csekkoljuk a padka távolságát, a volánt pedig akkor szedjük vissza, ha a jobb tükörben a kilincs a padka, a szegély vagy a járdakő vonalában lesz látható. A kocsit egyenesbe irányítva nincs más dolgunk, mint becélozni az előttünk és mögöttünk álló autó közötti távolságot. Érdemes kipróbálni!

 

