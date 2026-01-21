Erős oldalütközésnél kódolva van a tragédia

Az oldalról fának ütközés az egyik legveszélyesebb baleseti szituáció, hiszen kis felületen koncentrálódik az erőhatás, és oldalirányban néhány tíz centit leszámítva nincs energiaelnyelő zóna. Ez is közrejátszhatott Jákli Mónika halálában. Az EuroNCAP programban kiemelt figyelmet fordítanak az oldalütközésre – ezért van már a legújabb autókban az első utasok közötti légzsák –, van kifejezetten ezt a helyzetet vizsgáló oszlopnak ütköztetés, amikor 32 km/órás tempóval kapja el a B-oszlopot a karosszéria. A Mercedes-Benz S-osztályt nem vizsgálták a programban, de a gyár mindent belead csúcsmodelljébe, legyen szó aktív vagy passzív biztonsági megoldásokról.

A Mercedes-Benz S-osztály minden elérhető aktív és passzív biztonsági felszerelést megkap, hogy balesetben megvédje az utasát

Fotó: Mercedes-Benz AG - Global Commun / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Óriási erőhatás kell ahhoz, hogy egy modern luxusautó karosszériája szétszakadjon egy balesetben

Ahhoz egy olyan modern luxusautó, mint a Mercedes-Benz S-osztály nagyszilárdságú acélból készített karosszériája több darabra szakadjon, hatalmas erőbehatásra van szükség, ami arra utal, hogy nagy volt a tempó becsapódásnál. A helyszínen készült képek alapján több fának is nekicsapódott a vélhetően igen nagy sebességgel haladó autó, a vezetőoldali B-oszlop tájékán függőlegesen, a motorháztető „vízszintesen” csapódott fatörzsnek. A becsapódás pontos folyamatát rendőrségi szakértő fogja meghatározni a helyszínelési nyomok alapján, és a vizsgálat megállapítja majd az autó ütközés előtti sebességét, továbbá az út- és közlekedési viszonyok is ott lesznek majd a jelentésben – halálos sérüléssel járó balesetnél mindig készül jegyzőkönyv. Az akár több hónapig tartó hivatalos vizsgálat befejezéséig csak találgatni lehet arról, mi okozta a balesetet hajnali 4 óra körül, erős fagy mellett az elnyújtott balkanyarban. Az úttest hómentes volt, de ilyen erős hidegben még a legjobb téli gumiabroncsok is gyorsan elvesztik tapadásukat, magyarán vészesen csökken az irányíthatóság és a fékhatás.

