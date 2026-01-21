Ezeknek az autóknak nem kell többé útdíjat fizetniük Magyarországon

Az oldtimerek tulajdonosainak ezentúl nem kell fizetniük az autópályák és autóutak használatáért – jelentette be a MAVAMSZ, a Magyar Veteránjárművesek Szövetsége. 2026. január elsejétől semmilyen muzeális minősítésű jármű esetén nem kell az úthasználatért fizetni.

A kedvezmény nem kötődik a jármű kategóriájához, vagyis bármire igényelhető; a feltétel kizárólag az, hogy az adott járműnek rendelkeznie kell oldtimer minősítéssel. Ha ez megvan, nem csupán a személyautókra nem kell pályamatricát venni, hanem a 3,5 tonnánál nehezebb veteránokra is igényelhető a mentesség.

A muzeális jellegű gépjárművek útdíjfizetés alóli mentességét rögzítő jogszabály-módosítások már megjelentek, így 2026. január 1-jétől a gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott muzeális járművek egyik díjfizetési rendszerben sem kötelesek útdíjat fizetni.

Minden muzeális minősítésű jármű jogosult, de a kedvezményt igényelni kell

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása alapján jelenleg a mentességi nyilvántartásba történő felvételhez egy kérelem benyújtása szükséges a nyilvántartást vezető Miniszterelnöki Kabinetiroda Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály (postacím: 1106 Budapest, Tárna utca 1-3., e-mail: kozlekedesi.nyilvantarto@mk.gov.hu) vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai, a kormányablakok és Budapest Főváros Kormányhivatala részére.

A kérelemben szükséges meghatározni a jármű forgalmi rendszámát, a jogalap pontos megjelölését, valamint a muzeális jelleg igazolására szolgáló iratot. A mentesség a bejelentés évét követő év január 31-ig áll fenn, utána meg kell hosszabbítani.