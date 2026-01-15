Benézte a terelést, mindent letarolt a kamionos az M1-esen – ezt önnek is látnia kell

Egy kamionos Tatabányánál nem vette észre időben a terelést az M1-es autópályán, nagy lendülettel tarolta le a jelzőtáblákat. A Bpiautosok.hu olvasója azt írta, hogy közel harminc kilométert ment a kamion mögött, amely végig furcsán közlekedett. Szerencsére mindenki megúszta az esetet.

A videó második felében egy elsőbbségadás elmulasztása látható, ami kis híján balesettel végződött Kabán.

Videón a taroló kamionos: