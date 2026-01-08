Őrjöngött egy kamionos a havas M1-esen, féregnek nevezte az autósokat

Január 6-án este, a nagy havazás kezdetén hamar forgalmi akadályok alakultak ki az M1-es autópályán, több kamion is elakadt. Több autós is a forgalommal szemben kerülte ki az álló járműveket, amitől egy kamionos szó szerint dühbe gurult.

A felvételen mocskos, balkáni férgeknek nevezte a szabálytalankodókat, és nagyon csodálkozott a rendőri jelenlét hiányán. A felvételen látható, hogy nemcsak személyautók, hanem egy útellenőrző jármű, sőt egy busz is a forgalommal szemben kerülte ki az álló sort, miközben szemből is jöttek. Balesetről egyébként nem érkezett hír.

Videón a kamionos háborgása: