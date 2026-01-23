Ki akart tolatni az elektromos töltőtől, 450 milliós kár lett a vége

A németországi Wertheimben egy 22 éves nő ki akart tolatni az elektromos autójával egy parkolóhelyről, miután végzett a töltéssel. A nő tolatás közben túl hirtelen gyorsított, és hátulról nekiütközött egy másik autónak, amely eredetileg mellette parkolt, és szintén tolatott ki: ebben a kocsiban a becslések szerint 80 ezer eurós (30 millió forintos) kár keletkezett.

Az ütközéstől a nő annyira megijedt, hogy ismét gyorsított, és az egyik töltőoszlopnak csapódott: a kár újabb 10 ezer euró (3,8 millió forint) volt. Ezután áthajtott egy kerítésen, ez kétezer eurós kárt jelentett. A legnagyobb problémát a roncsderbi vége, egy konténernek való ütközés jelentette.

Ezért lett csillagászati a kár

A konténerben egy értékes energiatároló egység és annak vezérlőrendszere volt, ebben a teljes kár körülbelül egymillió eurót (380 millió forint) tett ki. A fiatal nő autóján sem maradt túl sok ép elem, a rendőrség 100 ezer euróra (38 millió forint) becsüli a kárt. Egyelőre nem tudni, hogy a nőnek kell-e fizetnie, ez a biztosítótársaságon múlik. A balesetben senki sem sérült meg.