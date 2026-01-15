Eláruljuk, mit kell csinálni kátyúba hajtás után!

Hírlevél
Több százezer Ft-ot spórolhat, aki előrelátóan vezet. A kátyúkár manapság nem olcsó mulatság!
Az olvadás-fagyás ciklikus változása okozza az éles peremű kátyúkat az utakon, amelyek elhárításával a közútkezelők nem mindig tudnak lépést tartani. Addig nincs baj, amíg száraz az út és a megfelelő követési távolság tartásával fel tudjuk ismerni és el tudjuk kerülni ezeket, azonban a pocsolyák mélyén is lapulhatnak úthibák – azok előszeretettel ott alakulnak ki, ahol a víz összegyűlik. A kátyúba hajtásnál jelentős kár tud keletkezni az autókban, amelyet némileg mérsékelni tudunk azzal, hogy mellőzzük a fékezést – álló keréknél egy ponton következik be az erőhatás, míg forgó keréknél eloszlik a terhelés.

Óvatosan az utakon, a kátyúk komoly károkat okozhatnak.
Több százezer Ft-os kiadást okozhat manapság egy-egy kátyúba hajtás. Mutatjuk, milyen jele van a problémának!
Fotó: Ford

Kátyúba hajtva pár ezer-pár százezer Ft-os kiadással számolhatunk

Legnagyobb eséllyel a gumi oldalfala sérül, amelyet az ott kialakuló dudorról lehet felismerni. Nehezíti a helyzetet, hogy a belső oldalfal is tud sérülni, amit nem látunk, azt tapogatással lehet a helyszínen ellenőrizni – jobb, ha ehhez van (eldobható) kesztyű az autóban. Lerepülhet a kiegyensúlyozásra szolgáló pár grammos tömeg a felniről, amelyet a kormány remegése jelez – ilyenkor irány a gumiszerviz, ahol elvégzik a centrírozást és ellenőrzik a kapcsolódó alkatrészeket is. Előfordul, hogy a felni károsodik, az acél keréktárcsa pereme benyomódik, könnyűfém felninél jó eséllyel törésre számíthatunk – előbbi könnyebben, utóbbi jó eséllyel nem javítható.

With this winter expected to set records as being the worst ever, in some parts of Europe, drivers could be forgiven for thinking that as temperatures finally rise they can now dream of Easter getaways.
Fotó: CHRISTIAN ROLFES  photography,CH

A futóműalkatrészeknél előfordulhat, hogy az ütés hatására módosul a beállítás, ez hosszabb távon rendellenes gumikopást eredményez. Ezt arról lehet felismerni, hogy a kormány nem vízszintesen áll egyenesen haladásnál, ilyenkor a lehető leggyorsabban szervizbe kell menni és futómű-állítást kell csinálni. Nem jellemző, hogy futóműalkatrész törése miatt mozgásképtelen legyen az autó, de ha egyszerre két abroncs is sérül egy kátyúba hajtva és mindkettő defektes lesz, akkor a tréler jelenti a megoldást.

A modern autók nagyobb veszélyben vannak a kátyúk által, a merevebb oldalfalú, nyomásvesztés esetén is járóképes abroncsok kevésbé tudják felemészteni az energiát, az akkumulátoros-elektromos autók nagyobb tömegük miatt vannak fokozott veszélyben. Amíg a futómű-beállítás pár ezer Ft-os tétel, a gumicsere – főleg, ha kettő, netán négy darabot kell vásárolni – már százezer Ft-okban mérhető kiadást jelent, a futómű-alkatrészek vagy felnik javítása/cseréje se olcsó mulatság. A közútkezelők jellemzően igyekeznek kibújni a felelősség és a kártérítés alól, de létezik kátyúbiztosítás is ilyen esetre – noha nem feltétlenül éri az meg a befektetést.
 

