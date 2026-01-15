Eláruljuk, mit kell csinálni kátyúba hajtás után!

Az olvadás-fagyás ciklikus változása okozza az éles peremű kátyúkat az utakon, amelyek elhárításával a közútkezelők nem mindig tudnak lépést tartani. Addig nincs baj, amíg száraz az út és a megfelelő követési távolság tartásával fel tudjuk ismerni és el tudjuk kerülni ezeket, azonban a pocsolyák mélyén is lapulhatnak úthibák – azok előszeretettel ott alakulnak ki, ahol a víz összegyűlik. A kátyúba hajtásnál jelentős kár tud keletkezni az autókban, amelyet némileg mérsékelni tudunk azzal, hogy mellőzzük a fékezést – álló keréknél egy ponton következik be az erőhatás, míg forgó keréknél eloszlik a terhelés.

Több százezer Ft-os kiadást okozhat manapság egy-egy kátyúba hajtás. Mutatjuk, milyen jele van a problémának!

Kátyúba hajtva pár ezer-pár százezer Ft-os kiadással számolhatunk

Legnagyobb eséllyel a gumi oldalfala sérül, amelyet az ott kialakuló dudorról lehet felismerni. Nehezíti a helyzetet, hogy a belső oldalfal is tud sérülni, amit nem látunk, azt tapogatással lehet a helyszínen ellenőrizni – jobb, ha ehhez van (eldobható) kesztyű az autóban. Lerepülhet a kiegyensúlyozásra szolgáló pár grammos tömeg a felniről, amelyet a kormány remegése jelez – ilyenkor irány a gumiszerviz, ahol elvégzik a centrírozást és ellenőrzik a kapcsolódó alkatrészeket is. Előfordul, hogy a felni károsodik, az acél keréktárcsa pereme benyomódik, könnyűfém felninél jó eséllyel törésre számíthatunk – előbbi könnyebben, utóbbi jó eséllyel nem javítható.

A futóműalkatrészeknél előfordulhat, hogy az ütés hatására módosul a beállítás, ez hosszabb távon rendellenes gumikopást eredményez. Ezt arról lehet felismerni, hogy a kormány nem vízszintesen áll egyenesen haladásnál, ilyenkor a lehető leggyorsabban szervizbe kell menni és futómű-állítást kell csinálni. Nem jellemző, hogy futóműalkatrész törése miatt mozgásképtelen legyen az autó, de ha egyszerre két abroncs is sérül egy kátyúba hajtva és mindkettő defektes lesz, akkor a tréler jelenti a megoldást.

A modern autók nagyobb veszélyben vannak a kátyúk által, a merevebb oldalfalú, nyomásvesztés esetén is járóképes abroncsok kevésbé tudják felemészteni az energiát, az akkumulátoros-elektromos autók nagyobb tömegük miatt vannak fokozott veszélyben. Amíg a futómű-beállítás pár ezer Ft-os tétel, a gumicsere – főleg, ha kettő, netán négy darabot kell vásárolni – már százezer Ft-okban mérhető kiadást jelent, a futómű-alkatrészek vagy felnik javítása/cseréje se olcsó mulatság. A közútkezelők jellemzően igyekeznek kibújni a felelősség és a kártérítés alól, de létezik kátyúbiztosítás is ilyen esetre – noha nem feltétlenül éri az meg a befektetést.

